BRL - Brazilian Real
Brazilian Real yra Brazilija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Brazilian Real valiutos kursas yra BRL į USD kursas. Valiutos kodas Reais yra BRL, o valiutos simbolis yra R$. Žemiau rasite Brazilian Real kursus ir valiutos konverterį.
Brazilian Real statistika
|Pavadinimas
|Brazilian Real
|Simbolis
|R$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = centavo
|Smulkesnio vieneto simbolis
|centavo
|Populiariausia BRL konversija
|BRL į USD
|Populiariausia BRL diagrama
|BRL į USD diagrama
Brazilian Real profilis
|Pravardės
|Real
|Monetos
|Dažnai naudojama: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Retai naudojama: R$2
|Centrinis bankas
|Brazilijos centrinis bankas
|Vartotojai
Brazilija
Brazilija
Kodėl domitės BRL?
