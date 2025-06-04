  1. Pradžia
brl
BRL - Brazilian Real

Brazilian Real yra Brazilija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Brazilian Real valiutos kursas yra BRL į USD kursas. Valiutos kodas Reais yra BRL, o valiutos simbolis yra R$. Žemiau rasite Brazilian Real kursus ir valiutos konverterį.

Brazilian Real statistika

PavadinimasBrazilian Real
SimbolisR$
Smulkesnis vienetas1/100 = centavo
Smulkesnio vieneto simboliscentavo
Populiariausia BRL konversijaBRL į USD
Populiariausia BRL diagramaBRL į USD diagrama

Brazilian Real profilis

PravardėsReal
MonetosDažnai naudojama: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
BanknotaiDažnai naudojama: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Retai naudojama: R$2
Centrinis bankasBrazilijos centrinis bankas
Vartotojai
Brazilija

