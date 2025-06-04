UAH - Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia yra Ukraina valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Ukrainian Hryvnia valiutos kursas yra UAH į USD kursas. Valiutos kodas Hryvnios yra UAH, o valiutos simbolis yra ₴. Žemiau rasite Ukrainian Hryvnia kursus ir valiutos konverterį.
Ukrainian Hryvnia statistika
|Pavadinimas
|Ukrainian Hryvnia
|Simbolis
|₴
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Kopijka
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Kopijka
|Populiariausia UAH konversija
|UAH į USD
|Populiariausia UAH diagrama
|UAH į USD diagrama
Ukrainian Hryvnia profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Kopijka1, Kopijka2, Kopijka5, Kopijka10, Kopijka25, Kopijka50, ₴1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
|Centrinis bankas
|Ukrainos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Ukraina
Ukraina
Kodėl domitės UAH?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17737
|▼
|GBP / EUR
|1.14622
|▼
|USD / JPY
|156.568
|▲
|GBP / USD
|1.34952
|▼
|USD / CHF
|0.789549
|▲
|USD / CAD
|1.36731
|▼
|EUR / JPY
|184.338
|▲
|AUD / USD
|0.670913
|▲