UAH - Ukrainian Hryvnia

Ukrainian Hryvnia yra Ukraina valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Ukrainian Hryvnia valiutos kursas yra UAH į USD kursas. Valiutos kodas Hryvnios yra UAH, o valiutos simbolis yra ₴. Žemiau rasite Ukrainian Hryvnia kursus ir valiutos konverterį.

UAHUkrainos Hryvnia

Ukrainian Hryvnia statistika

PavadinimasUkrainian Hryvnia
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Kopijka
Smulkesnio vieneto simbolisKopijka
Populiariausia UAH konversijaUAH į USD
Populiariausia UAH diagramaUAH į USD diagrama

Ukrainian Hryvnia profilis

MonetosDažnai naudojama: Kopijka1, Kopijka2, Kopijka5, Kopijka10, Kopijka25, Kopijka50, ₴1
BanknotaiDažnai naudojama: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
Centrinis bankasUkrainos nacionalinis bankas
Vartotojai
Ukraina

Kodėl domitės UAH?

Aš noriu...

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17737
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34952
USD / CHF0.789549
USD / CAD1.36731
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.670913

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%