NPR - Nepalese Rupee
Nepalese Rupee yra Nepalas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Nepalese Rupee valiutos kursas yra NPR į USD kursas. Valiutos kodas Rupijos yra NPR, o valiutos simbolis yra ₨. Žemiau rasite Nepalese Rupee kursus ir valiutos konverterį.
Nepalese Rupee statistika
|Pavadinimas
|Nepalese Rupee
|Simbolis
|₨
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Paisa
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Paisa
|Populiariausia NPR konversija
|NPR į USD
|Populiariausia NPR diagrama
|NPR į USD diagrama
Nepalese Rupee profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Retai naudojama: ₨1, ₨2
|Centrinis bankas
|Nepalo Rastra bankas
|Vartotojai
Nepalas, Indija (neoficialiai netoli Indijos-Nepalo sienos)
Nepalas, Indija (neoficialiai netoli Indijos-Nepalo sienos)
Kodėl domitės NPR?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti NPR el. pašto atnaujinimusGauti NPR kursus savo telefoneGauti NPR valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17723
|▼
|GBP / EUR
|1.14648
|▲
|USD / JPY
|156.575
|▲
|GBP / USD
|1.34967
|▼
|USD / CHF
|0.789858
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.324
|▲
|AUD / USD
|0.670960
|▲