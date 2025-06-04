  1. Pradžia
NPR - Nepalese Rupee

Nepalese Rupee yra Nepalas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Nepalese Rupee valiutos kursas yra NPR į USD kursas. Valiutos kodas Rupijos yra NPR, o valiutos simbolis yra ₨. Žemiau rasite Nepalese Rupee kursus ir valiutos konverterį.

Nepalese Rupee statistika

PavadinimasNepalese Rupee
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Paisa
Smulkesnio vieneto simbolisPaisa
Populiariausia NPR konversijaNPR į USD
Populiariausia NPR diagramaNPR į USD diagrama

Nepalese Rupee profilis

MonetosDažnai naudojama: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
BanknotaiDažnai naudojama: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Retai naudojama: ₨1, ₨2
Centrinis bankasNepalo Rastra bankas
Vartotojai
Nepalas, Indija (neoficialiai netoli Indijos-Nepalo sienos)

Kodėl domitės NPR?

Aš noriu...

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34967
USD / CHF0.789858
USD / CAD1.36713
EUR / JPY184.324
AUD / USD0.670960

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%