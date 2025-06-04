EEK - Estonian Kroon
Estonian Kroon yra Estija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Estonian Kroon valiutos kursas yra EEK į USD kursas. Valiutos kodas Krooni yra EEK, o valiutos simbolis yra kr. Žemiau rasite Estonian Kroon kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: Nuo 2011 m. sausio 15 d. Estijos kroon nebe yra teisėta mokėjimo priemonė.
EEK buvo pakeista į eurą fiksuotu konversijos kursu 1 EUR = 15.6466 EEK. Estijos kroono banknotai gali būti keičiami Estijos banke neribotais kiekiais neribotą laiką. Daugiau informacijos rasite ECB: Estija 2011.
Estonian Kroon statistika
|Pavadinimas
|Estonian Kroon
|Simbolis
|kr
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia EEK konversija
|EEK į USD
|Populiariausia EEK diagrama
|EEK į USD diagrama
Estonian Kroon profilis
|Vartotojai
Estija
Estija
Kodėl domitės EEK?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti EEK el. pašto atnaujinimusGauti EEK kursus savo telefoneGauti EEK valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17653
|▼
|GBP / EUR
|1.14633
|▼
|USD / JPY
|156.641
|▲
|GBP / USD
|1.34869
|▼
|USD / CHF
|0.790078
|▲
|USD / CAD
|1.36660
|▼
|EUR / JPY
|184.293
|▲
|AUD / USD
|0.670779
|▲