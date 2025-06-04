  1. Pradžia
EEK - Estonian Kroon

Estonian Kroon yra Estija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Estonian Kroon valiutos kursas yra EEK į USD kursas. Valiutos kodas Krooni yra EEK, o valiutos simbolis yra kr. Žemiau rasite Estonian Kroon kursus ir valiutos konverterį.

Pranešimas: Nuo 2011 m. sausio 15 d. Estijos kroon nebe yra teisėta mokėjimo priemonė.

EEKEstijos kroon (pasenęs)
EEK buvo pakeista į eurą fiksuotu konversijos kursu 1 EUR = 15.6466 EEK. Estijos kroono banknotai gali būti keičiami Estijos banke neribotais kiekiais neribotą laiką. Daugiau informacijos rasite ECB: Estija 2011.

Estonian Kroon statistika

PavadinimasEstonian Kroon
Simboliskr
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia EEK konversijaEEK į USD
Populiariausia EEK diagramaEEK į USD diagrama

Estonian Kroon profilis

Vartotojai
Estija

