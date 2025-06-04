LYD - Libyan Dinar
Libyan Dinar yra Libija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Libyan Dinar valiutos kursas yra LYD į USD kursas. Valiutos kodas Dinarai yra LYD, o valiutos simbolis yra LD. Žemiau rasite Libyan Dinar kursus ir valiutos konverterį.
Libyan Dinar statistika
|Pavadinimas
|Libyan Dinar
|Simbolis
|LD
|Smulkesnis vienetas
|1/1000 = Dirhamas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Dirhamas
|Populiariausia LYD konversija
|LYD į USD
|Populiariausia LYD diagrama
|LYD į USD diagrama
Libyan Dinar profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
|Centrinis bankas
|Libijos centrinis bankas
|Vartotojai
Libija
Libija
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17701
|▼
|GBP / EUR
|1.14656
|▲
|USD / JPY
|156.584
|▲
|GBP / USD
|1.34950
|▼
|USD / CHF
|0.789972
|▲
|USD / CAD
|1.36715
|▼
|EUR / JPY
|184.301
|▲
|AUD / USD
|0.670922
|▲