  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. LYD

lyd
LYD - Libyan Dinar

Libyan Dinar yra Libija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Libyan Dinar valiutos kursas yra LYD į USD kursas. Valiutos kodas Dinarai yra LYD, o valiutos simbolis yra LD. Žemiau rasite Libyan Dinar kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

lyd
LYDLibijos dinaras

Libyan Dinar statistika

PavadinimasLibyan Dinar
SimbolisLD
Smulkesnis vienetas1/1000 = Dirhamas
Smulkesnio vieneto simbolisDirhamas
Populiariausia LYD konversijaLYD į USD
Populiariausia LYD diagramaLYD į USD diagrama

Libyan Dinar profilis

BanknotaiDažnai naudojama: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
Centrinis bankasLibijos centrinis bankas
Vartotojai
Libija

Kodėl domitės LYD?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti LYD el. pašto atnaujinimusGauti LYD kursus savo telefoneGauti LYD valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17701
GBP / EUR1.14656
USD / JPY156.584
GBP / USD1.34950
USD / CHF0.789972
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.301
AUD / USD0.670922

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%