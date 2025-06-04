UYU - Uruguayan Peso
Uruguayan Peso yra Urugvajus valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Uruguayan Peso valiutos kursas yra UYU į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra UYU, o valiutos simbolis yra $U. Žemiau rasite Uruguayan Peso kursus ir valiutos konverterį.
Uruguayan Peso statistika
|Pavadinimas
|Uruguayan Peso
|Simbolis
|$U
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centésimo
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centésimo
|Populiariausia UYU konversija
|UYU į USD
|Populiariausia UYU diagrama
|UYU į USD diagrama
Uruguayan Peso profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: $U1, $U2, $U5, $U10
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
|Centrinis bankas
|Urugvajaus centrinis bankas
|Vartotojai
Urugvajus
Urugvajus
Kodėl domitės UYU?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17736
|▼
|GBP / EUR
|1.14620
|▼
|USD / JPY
|156.568
|▲
|GBP / USD
|1.34949
|▼
|USD / CHF
|0.789535
|▲
|USD / CAD
|1.36731
|▼
|EUR / JPY
|184.336
|▲
|AUD / USD
|0.670907
|▲