UYU - Uruguayan Peso

Uruguayan Peso yra Urugvajus valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Uruguayan Peso valiutos kursas yra UYU į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra UYU, o valiutos simbolis yra $U. Žemiau rasite Uruguayan Peso kursus ir valiutos konverterį.

Uruguayan Peso statistika

PavadinimasUruguayan Peso
Simbolis$U
Smulkesnis vienetas1/100 = Centésimo
Smulkesnio vieneto simbolisCentésimo
Populiariausia UYU konversijaUYU į USD
Populiariausia UYU diagramaUYU į USD diagrama

Uruguayan Peso profilis

MonetosDažnai naudojama: $U1, $U2, $U5, $U10
BanknotaiDažnai naudojama: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
Centrinis bankasUrugvajaus centrinis bankas
Vartotojai
Urugvajus

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34949
USD / CHF0.789535
USD / CAD1.36731
EUR / JPY184.336
AUD / USD0.670907

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%