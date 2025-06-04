WST - Samoan Tala
Samoan Tala yra Samoa valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Samoan Tala valiutos kursas yra WST į USD kursas. Valiutos kodas Tala yra WST, o valiutos simbolis yra WS$. Žemiau rasite Samoan Tala kursus ir valiutos konverterį.
Samoan Tala statistika
|Pavadinimas
|Samoan Tala
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Sene
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Sene
|Populiariausia WST konversija
|WST į USD
|Populiariausia WST diagrama
|WST į USD diagrama
Samoan Tala profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrinis bankas
|Samoa centrinis bankas
|Vartotojai
Samoa
Samoa
Kodėl domitės WST?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17734
|▼
|GBP / EUR
|1.14621
|▼
|USD / JPY
|156.569
|▲
|GBP / USD
|1.34948
|▼
|USD / CHF
|0.789534
|▲
|USD / CAD
|1.36732
|▼
|EUR / JPY
|184.336
|▲
|AUD / USD
|0.670877
|▲