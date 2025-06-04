  1. Pradžia
WST - Samoan Tala

Samoan Tala yra Samoa valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Samoan Tala valiutos kursas yra WST į USD kursas. Valiutos kodas Tala yra WST, o valiutos simbolis yra WS$. Žemiau rasite Samoan Tala kursus ir valiutos konverterį.

Samoan Tala statistika

PavadinimasSamoan Tala
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Sene
Smulkesnio vieneto simbolisSene
Populiariausia WST konversijaWST į USD
Populiariausia WST diagramaWST į USD diagrama

Samoan Tala profilis

MonetosDažnai naudojama: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
BanknotaiDažnai naudojama: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrinis bankasSamoa centrinis bankas
Vartotojai
Samoa

Kodėl domitės WST?

Aš noriu...

