GTQ - Guatemalan Quetzal

Guatemalan Quetzal yra Gvatemala valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Guatemalan Quetzal valiutos kursas yra GTQ į USD kursas. Valiutos kodas Kecalės yra GTQ, o valiutos simbolis yra Q. Žemiau rasite Guatemalan Quetzal kursus ir valiutos konverterį.

Guatemalan Quetzal statistika

PavadinimasGuatemalan Quetzal
SimbolisQ
Smulkesnis vienetas1/100 = Centavas
Smulkesnio vieneto simbolisCentavas
Populiariausia GTQ konversijaGTQ į USD
Populiariausia GTQ diagramaGTQ į USD diagrama

Guatemalan Quetzal profilis

MonetosDažnai naudojama: Centavas1, Centavas5, Centavas10, Centavas25, Centavas50, Q1
BanknotaiDažnai naudojama: Centavas50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
Centrinis bankasGvatemalos bankas
Vartotojai
Gvatemala

Kodėl domitės GTQ?

Aš noriu...

