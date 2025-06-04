GTQ - Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal yra Gvatemala valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Guatemalan Quetzal valiutos kursas yra GTQ į USD kursas. Valiutos kodas Kecalės yra GTQ, o valiutos simbolis yra Q. Žemiau rasite Guatemalan Quetzal kursus ir valiutos konverterį.
Guatemalan Quetzal statistika
|Pavadinimas
|Guatemalan Quetzal
|Simbolis
|Q
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centavas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centavas
|Populiariausia GTQ konversija
|GTQ į USD
|Populiariausia GTQ diagrama
|GTQ į USD diagrama
Guatemalan Quetzal profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centavas1, Centavas5, Centavas10, Centavas25, Centavas50, Q1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Centavas50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
|Centrinis bankas
|Gvatemalos bankas
|Vartotojai
Gvatemala
Gvatemala
Kodėl domitės GTQ?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti GTQ el. pašto atnaujinimusGauti GTQ kursus savo telefoneGauti GTQ valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17646
|▼
|GBP / EUR
|1.14667
|▲
|USD / JPY
|156.650
|▲
|GBP / USD
|1.34902
|▼
|USD / CHF
|0.790088
|▲
|USD / CAD
|1.36686
|▼
|EUR / JPY
|184.293
|▲
|AUD / USD
|0.670829
|▲