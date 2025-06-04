IQD - Iraqi Dinar
Iraqi Dinar yra Irakas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Iraqi Dinar valiutos kursas yra IQD į USD kursas. Valiutos kodas Dinarai yra IQD, o valiutos simbolis yra ع.د. Žemiau rasite Iraqi Dinar kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: IQD gali būti redenominotas.
Britų okupacijos metu Pirmojo pasaulinio karo metu Indijos rupija buvo pristatyta kaip pirmoji oficiali Irako valiuta. 1932 m. Irako dinaras pakeitė rupiją santykiu 1 dinaras už 11 rupijų ir buvo susietas su Britų svaru iki 1959 m. Tada ryšys buvo pakeistas į JAV dolerį santykiu 1 IQD už 2,8 USD. Po Persijos įlankos karo 1991 m. anksčiau naudota Šveicarijos spausdinimo technologija nebuvo prieinama, todėl nauji banknotai buvo prastesnės kokybės. Ankstesnės Irako dinaro versijos pradėjo būti vadinamos Šveicarijos dinarais. Dėl per didelio vyriausybes spausdinimo naujos emisijos dinaras greitai nuvertėjo. Naujieji dinaro monetos ir banknotai buvo išleisti 2003 m., kad pakeistų senus Sadamo banknotus ir sukurtų vieningą valiutą.
2010 m. Irako centrinis bankas paskelbė savo planus redenominuoti Irako dinarą, kad palengvintų grynųjų pinigų operacijas. Ketinimas buvo sumažinti tris nulius nuo nominalios banknotų vertės; tačiau faktinė dinaro vertė liktų nepakitusi. Nors pranešime buvo teigiama, kad pokytis įvyks iki 2010 m. pabaigos, jokios redenominacijos neįvyko. Kaip teigia Irako centrinis bankas, jų įgaliojimas yra "užtikrinti vidaus kainų stabilumą ir skatinti stabilų konkurencingą rinkos pagrindu veikiančią finansinę sistemą." Daugiau informacijos apie redenominaciją skaitykite "Irakas planuoja valiutos redenominaciją."
Iraqi Dinar statistika
|Pavadinimas
|Iraqi Dinar
|Simbolis
|د.ع
|Smulkesnis vienetas
|1/1000 = fils
|Smulkesnio vieneto simbolis
|fils
|Populiariausia IQD konversija
|IQD į USD
|Populiariausia IQD diagrama
|IQD į USD diagrama
Iraqi Dinar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: د.ع25, د.ع50, د.ع100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: د.ع50, د.ع100, د.ع250, د.ع500, د.ع1000, د.ع5000, د.ع10000, د.ع25000
|Centrinis bankas
|Irako centrinis bankas
|Vartotojai
Irakas
Irakas
Kodėl domitės IQD?
