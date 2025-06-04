BSD - Bahamian Dollar
Bahamian Dollar yra Bahamos valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bahamian Dollar valiutos kursas yra BSD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra BSD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Bahamian Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Bahamian Dollar statistika
|Pavadinimas
|Bahamian Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia BSD konversija
|BSD į USD
|Populiariausia BSD diagrama
|BSD į USD diagrama
Bahamian Dollar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centas1, Centas5, Centas25, Centas50, $1, $20
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrinis bankas
|Bahamos centrinis bankas
|Vartotojai
Bahamos
Bahamos
Kodėl domitės BSD?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17646
|▼
|GBP / EUR
|1.14630
|▼
|USD / JPY
|156.632
|▲
|GBP / USD
|1.34858
|▼
|USD / CHF
|0.790010
|▲
|USD / CAD
|1.36705
|▼
|EUR / JPY
|184.271
|▲
|AUD / USD
|0.670776
|▲