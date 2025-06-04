  1. Pradžia
bsd
BSD - Bahamian Dollar

Bahamian Dollar yra Bahamos valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bahamian Dollar valiutos kursas yra BSD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra BSD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Bahamian Dollar kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

bsd
BSDBahamų doleris

Bahamian Dollar statistika

PavadinimasBahamian Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia BSD konversijaBSD į USD
Populiariausia BSD diagramaBSD į USD diagrama

Bahamian Dollar profilis

MonetosDažnai naudojama: Centas1, Centas5, Centas25, Centas50, $1, $20
BanknotaiDažnai naudojama: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrinis bankasBahamos centrinis bankas
Vartotojai
Bahamos

Kodėl domitės BSD?

Aš noriu...

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17646
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34858
USD / CHF0.790010
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.271
AUD / USD0.670776

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%