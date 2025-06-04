BTC - Bitcoin
Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bitcoin valiutos kursas yra BTC į USD kursas. Valiutos kodas Bitcoinai yra BTC, o valiutos simbolis yra ₿. Žemiau rasite Bitcoin kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: Bitcoin nėra teisėta mokėjimo priemonė jokioje šalyje ir nėra pripažįstama kaip oficiali valiuta jokios reguliavimo institucijos. XE nepalaiko ir neišreiškia nuomonės, ar Bitcoin yra oficiali ar teisėta valiuta.
Bitcoin informacija
Bitcoin yra decentralizuota virtuali valiuta. Ši valiuta yra keičiama skaitmeniniu būdu ir valdoma peer-to-peer tinklo, o ne centrinio banko ar institucijos. Bitcoinų tiekimas yra automatizuotas ir išleidžiamas kasybos serveriams; 2140 metais bus pasiektas 21 milijono Bitcoinų limitas. Kiekvienas Bitcoin yra kodo gabalas, turintis savo sandorių žurnalą su laiko žymomis. Monetos saugomos savininko virtualioje piniginėje ir gali būti perduodamos ir keičiamos už prekes ir paslaugas. Sandoriai yra vieši ir nors jie yra santykinai anonimiški, galima atsekti tapatybes iki realių asmenų. Diskutuojama, ar Bitcoin turėtų būti laikomas valiuta, preke ar abiejų hibridu.
Rizikos naudojant Bitcoin
Bitcoinai yra susiję su dideliu rizikos lygiu, nes jie yra nepastovūs, nepatikrinti laiku ir šiuo metu nėra jokios reguliacijos ar teisės aktų. Buvo incidentų, kai internetinės Bitcoin piniginės buvo pažeistos įsilaužėlių, dėl ko buvo pavogti Bitcoinai.
Bitcoin istorija
Bitcoin buvo pristatytas 2009 metais, jį sukūrė kūrėjas arba kūrėjų grupė, naudojanti slapyvardį Satoshi Nakamoto. Iš pradžių valiutos vertė buvo nustatyta vartotojų forumuose, kol buvo įsteigta pirmoji keitimo vieta. Jis žinomas kaip "kriptovaliuta"; tai reiškia, kad pinigai ir sandoriai yra saugomi ir kontroliuojami per šifruotus slaptažodžius. Nuo jo pristatymo Bitcoinai visame pasaulyje įgijo pagreitį, daugiau nei 1,000 prekybininkų priima šią valiutą.
Susijusios nuorodos
Daugiau informacijos apie Bitcoin, kviečiame apsilankyti žemiau pateiktose nuorodose.
Bitcoin statistika
|Pavadinimas
|Bitcoin
|Simbolis
|Ƀ
|Smulkesnis vienetas
|1/100,000,000 = Satoshi
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Satoshi
|Populiariausia BTC konversija
|BTC į USD
|Populiariausia BTC diagrama
|BTC į USD diagrama
Kodėl domitės BTC?
