  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. BTC

btc
BTC - Bitcoin

Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bitcoin valiutos kursas yra BTC į USD kursas. Valiutos kodas Bitcoinai yra BTC, o valiutos simbolis yra ₿. Žemiau rasite Bitcoin kursus ir valiutos konverterį.

Pranešimas: Bitcoin nėra teisėta mokėjimo priemonė jokioje šalyje ir nėra pripažįstama kaip oficiali valiuta jokios reguliavimo institucijos. XE nepalaiko ir neišreiškia nuomonės, ar Bitcoin yra oficiali ar teisėta valiuta.

Pasirinkite valiutą

btc
BTCBitcoin

Bitcoin informacija
Bitcoin yra decentralizuota virtuali valiuta. Ši valiuta yra keičiama skaitmeniniu būdu ir valdoma peer-to-peer tinklo, o ne centrinio banko ar institucijos. Bitcoinų tiekimas yra automatizuotas ir išleidžiamas kasybos serveriams; 2140 metais bus pasiektas 21 milijono Bitcoinų limitas. Kiekvienas Bitcoin yra kodo gabalas, turintis savo sandorių žurnalą su laiko žymomis. Monetos saugomos savininko virtualioje piniginėje ir gali būti perduodamos ir keičiamos už prekes ir paslaugas. Sandoriai yra vieši ir nors jie yra santykinai anonimiški, galima atsekti tapatybes iki realių asmenų. Diskutuojama, ar Bitcoin turėtų būti laikomas valiuta, preke ar abiejų hibridu.

Rizikos naudojant Bitcoin
Bitcoinai yra susiję su dideliu rizikos lygiu, nes jie yra nepastovūs, nepatikrinti laiku ir šiuo metu nėra jokios reguliacijos ar teisės aktų. Buvo incidentų, kai internetinės Bitcoin piniginės buvo pažeistos įsilaužėlių, dėl ko buvo pavogti Bitcoinai.

Bitcoin istorija
Bitcoin buvo pristatytas 2009 metais, jį sukūrė kūrėjas arba kūrėjų grupė, naudojanti slapyvardį Satoshi Nakamoto. Iš pradžių valiutos vertė buvo nustatyta vartotojų forumuose, kol buvo įsteigta pirmoji keitimo vieta. Jis žinomas kaip "kriptovaliuta"; tai reiškia, kad pinigai ir sandoriai yra saugomi ir kontroliuojami per šifruotus slaptažodžius. Nuo jo pristatymo Bitcoinai visame pasaulyje įgijo pagreitį, daugiau nei 1,000 prekybininkų priima šią valiutą.

Susijusios nuorodos
Daugiau informacijos apie Bitcoin, kviečiame apsilankyti žemiau pateiktose nuorodose.

Bitcoin statistika

PavadinimasBitcoin
SimbolisɃ
Smulkesnis vienetas1/100,000,000 = Satoshi
Smulkesnio vieneto simbolisSatoshi
Populiariausia BTC konversijaBTC į USD
Populiariausia BTC diagramaBTC į USD diagrama

Kodėl domitės BTC?

Aš noriu...

Prenumeruoti BTC el. pašto atnaujinimusGauti BTC kursus savo telefoneGauti BTC valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17737
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34952
USD / CHF0.789549
USD / CAD1.36731
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.670913

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%