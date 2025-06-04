DKK - Danish Krone
Danish Krone yra Danija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Danish Krone valiutos kursas yra DKK į USD kursas. Valiutos kodas Kronos yra DKK, o valiutos simbolis yra kr. Žemiau rasite Danish Krone kursus ir valiutos konverterį.
Valiuta Danijoje pirmą kartą atsirado 1625 m. įvedus Danijos Rigsdaler. Rigsdaler buvo sudėtinga valiuta, naudojanti tris subvienetus: markę, skillingą ir pfenningą. Sistema neturėjo dešimtainės sistemos ir buvo naudojama iki Skandinavijos monetarinės sąjungos sukūrimo 1873 m. Sąjunga įpareigojo Daniją, Norvegiją ir Švediją fiksuoti savo valiutas prieš auksą, lygiomis dalimis, siekiant sukurti monetarinį stabilumą.
1875 m. Danijos krona buvo įvesta kaip oficiali Danijos teisėta mokėjimo priemonė. Skandinavijos monetarinė sąjunga iširo 1914 m., kai auksinis standartas buvo atsisakyta visame pasaulyje. Danija išlaikė kronos valiutą ir bandė vėl ją fiksuoti prie aukso standarto 1924 m., tačiau 1931 m. ją paliko visam laikui. Krona patyrė dar vieną pokytį, kai ji buvo susieta su Vokietijos reichsmarke Vokietijos okupacijos metu 1940-1945 m. Po karo ji vėl buvo susieta su Britų svaru ir JAV doleriu.
Danijos krona ir euras
Kaip Europos Sąjungos dalis, Danija iš pradžių planavo priimti eurą. Tačiau, kai euras buvo pristatytas 1999 m., Danija atsisakė per Edinburgo susitarimą. 2000 m. buvo surengtas referendumas, kad nuspręstų, ar euras bus įvestas. 53,2% gyventojų buvo prieš euro priėmimą. Danijos krona išlieka susijusi per Valiutų keitimo mechanizmą II (ERM II) su keitimo kursu, kuris yra susietas per 2,25% su euru.
Danish Krone statistika
|Pavadinimas
|Danish Krone
|Simbolis
|kr.
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Øre
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Øre
|Populiariausia DKK konversija
|DKK į USD
|Populiariausia DKK diagrama
|DKK į USD diagrama
Danish Krone profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Øre50, kr.1, kr.2, kr.5, kr.10, kr.20
|Banknotai
|Dažnai naudojama: kr.50, kr.100, kr.200, kr.500, kr.1000
|Centrinis bankas
|Danijos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Danija, Farerų salos, Grenlandija
Kodėl domitės DKK?
