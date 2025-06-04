  1. Pradžia
TJS - Tajikistani Somoni

Tajikistani Somoni yra Tajikistanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Tajikistani Somoni valiutos kursas yra TJS į USD kursas. Valiutos kodas Somoni yra TJS, o valiutos simbolis yra SM. Žemiau rasite Tajikistani Somoni kursus ir valiutos konverterį.

Tajikistani Somoni statistika

PavadinimasTajikistani Somoni
SimbolisSomoni
Smulkesnis vienetas1/100 = Tajikistano Somoni
Smulkesnio vieneto simbolisTajikistano Somoni
Populiariausia TJS konversijaTJS į USD
Populiariausia TJS diagramaTJS į USD diagrama

Tajikistani Somoni profilis

MonetosDažnai naudojama: Tajikistano Somoni5, Tajikistano Somoni10, Tajikistano Somoni20, Tajikistano Somoni25, Tajikistano Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
BanknotaiDažnai naudojama: Tajikistano Somoni1, Tajikistano Somoni5, Tajikistano Somoni20, Tajikistano Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
Centrinis bankasTajikistano bankas
Vartotojai
Tajikistanas

