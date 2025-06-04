TJS - Tajikistani Somoni
Tajikistani Somoni yra Tajikistanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Tajikistani Somoni valiutos kursas yra TJS į USD kursas. Valiutos kodas Somoni yra TJS, o valiutos simbolis yra SM. Žemiau rasite Tajikistani Somoni kursus ir valiutos konverterį.
Tajikistani Somoni statistika
|Pavadinimas
|Tajikistani Somoni
|Simbolis
|Somoni
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Tajikistano Somoni
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Tajikistano Somoni
|Populiariausia TJS konversija
|TJS į USD
|Populiariausia TJS diagrama
|TJS į USD diagrama
Tajikistani Somoni profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Tajikistano Somoni5, Tajikistano Somoni10, Tajikistano Somoni20, Tajikistano Somoni25, Tajikistano Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Tajikistano Somoni1, Tajikistano Somoni5, Tajikistano Somoni20, Tajikistano Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
|Centrinis bankas
|Tajikistano bankas
|Vartotojai
Tajikistanas
Tajikistanas
Kodėl domitės TJS?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti TJS el. pašto atnaujinimusGauti TJS kursus savo telefoneGauti TJS valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17705
|▼
|GBP / EUR
|1.14643
|▲
|USD / JPY
|156.566
|▲
|GBP / USD
|1.34940
|▼
|USD / CHF
|0.789843
|▲
|USD / CAD
|1.36718
|▼
|EUR / JPY
|184.286
|▲
|AUD / USD
|0.670985
|▲