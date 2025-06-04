  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. VES

ves
VES - Venezuelan Bolívar

Venezuelan Bolívar yra Venesuela valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Venezuelan Bolívar valiutos kursas yra VES į USD kursas. Valiutos kodas Bolivarai yra VES, o valiutos simbolis yra Bs.S. Žemiau rasite Venezuelan Bolívar kursus ir valiutos konverterį.

Pranešimas: Bolivar Soberano turi daug oficialių kursų.

Pasirinkite valiutą

ves
VESVenesuelos bolivaras

Venezuelan Bolívar statistika

PavadinimasVenezuelan Bolívar
SimbolisBs. S
Smulkesnis vienetas1/100 = céntimo
Smulkesnio vieneto simbolis¢
Populiariausia VES konversijaVES į USD
Populiariausia VES diagramaVES į USD diagrama

Venezuelan Bolívar profilis

Pravardėsbolo(s), luca(s)
MonetosDažnai naudojama: Bs. S1, 50¢
BanknotaiDažnai naudojama: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
Centrinis bankasVenesuelos centrinis bankas
Vartotojai
Venesuela

Kodėl domitės VES?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti VES el. pašto atnaujinimusGauti VES kursus savo telefoneGauti VES valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34949
USD / CHF0.789535
USD / CAD1.36731
EUR / JPY184.336
AUD / USD0.670907

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%