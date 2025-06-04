VES - Venezuelan Bolívar
Venezuelan Bolívar yra Venesuela valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Venezuelan Bolívar valiutos kursas yra VES į USD kursas. Valiutos kodas Bolivarai yra VES, o valiutos simbolis yra Bs.S. Žemiau rasite Venezuelan Bolívar kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: Bolivar Soberano turi daug oficialių kursų.
Venezuelan Bolívar statistika
|Pavadinimas
|Venezuelan Bolívar
|Simbolis
|Bs. S
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = céntimo
|Smulkesnio vieneto simbolis
|¢
|Populiariausia VES konversija
|VES į USD
|Populiariausia VES diagrama
|VES į USD diagrama
Venezuelan Bolívar profilis
|Pravardės
|bolo(s), luca(s)
|Monetos
|Dažnai naudojama: Bs. S1, 50¢
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
|Centrinis bankas
|Venesuelos centrinis bankas
|Vartotojai
Venesuela
Venesuela
Kodėl domitės VES?
