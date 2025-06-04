NOK - Norwegian Krone
Norwegian Krone yra Norvegija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Norwegian Krone valiutos kursas yra NOK į USD kursas. Valiutos kodas Kronos yra NOK, o valiutos simbolis yra kr. Žemiau rasite Norwegian Krone kursus ir valiutos konverterį.
Rigsdaler buvo naudojamas kaip pagrindinė valiuta Norvegijoje iki 1816 metų. Šiuo laikotarpiu Danijos valiuta taip pat cirkuliavo Norvegijoje, nes dvi šalys buvo politinėje sąjungoje. 1816 metais buvo įsteigtas modernus Norvegijos centrinis bankas, Norges Bank, ir monetarinis vienetas buvo pakeistas į Speciedaler. Valiuta buvo devalvuota 1830 metais ir tada buvo fiksuota prie sidabro. 1875 metais Norvegija prisijungė prie Skandinavijos monetarinės sąjungos (SMU) ir priėmė Kroną kaip oficialią valiutą. Sąjunga truko iki 1914 metų, nors visos šalys po to išlaikė savo valiutas. Norvegijos Krone judėjo į aukso standartą ir buvo fiksuota prie įvairių valiutų skirtingais kursais.
- 1916-1920, 1928-1931: Krone buvo fiksuota prie aukso standarto
- 1931: Valiuta buvo fiksuota prie Britanijos svaro 19.9 Kroner už 1 svarą
- 1939: Ji buvo vėl fiksuota prie JAV dolerio 4.4 Kroner už 1 dolerį
- 1940: Vokietijos okupacijos metu ji buvo vėl fiksuota prie Reichsmark 1 Krone už 0.6 Reichsmark
- 1945: Fiksacija buvo pakeista į svarą, šį kartą 20 Kroner už 1 svarą
- 1949: Krone fiksacija pasikeitė į JAV dolerį 7.142 NOK už 1 USD
- 1971: Norvegijos Krone pradėjo laisvai plaukti rinkoje
- 1978: NOK buvo susietas su valiutų krepšeliu
- 1992: Valiuta buvo leista laisvai plaukti rinkoje
Norwegian Krone statistika
|Pavadinimas
|Norwegian Krone
|Simbolis
|kr
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = øre
|Smulkesnio vieneto simbolis
|øre
|Populiariausia NOK konversija
|NOK į USD
|Populiariausia NOK diagrama
|NOK į USD diagrama
Norwegian Krone profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: kr1, kr5, kr10, kr20
|Banknotai
|Dažnai naudojama: kr50, kr100, kr200, kr500, kr1000
|Centrinis bankas
|Norges Bank
|Vartotojai
Norvegija, Bouvet sala, Svalbardas, Jan Mayen, Karalienės Maud žemė, Peter I sala
Norvegija, Bouvet sala, Svalbardas, Jan Mayen, Karalienės Maud žemė, Peter I sala
Kodėl domitės NOK?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti NOK el. pašto atnaujinimusGauti NOK kursus savo telefoneGauti NOK valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17723
|▼
|GBP / EUR
|1.14648
|▲
|USD / JPY
|156.575
|▲
|GBP / USD
|1.34967
|▼
|USD / CHF
|0.789858
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.324
|▲
|AUD / USD
|0.670960
|▲