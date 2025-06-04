PHP - Philippine Peso
Philippine Peso yra Filipinai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Philippine Peso valiutos kursas yra PHP į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra PHP, o valiutos simbolis yra ₱. Žemiau rasite Philippine Peso kursus ir valiutos konverterį.
Philippine Peso statistika
|Pavadinimas
|Philippine Peso
|Simbolis
|₱
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Sentimo
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Sentimo
|Populiariausia PHP konversija
|PHP į USD
|Populiariausia PHP diagrama
|PHP į USD diagrama
Philippine Peso profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Retai naudojama: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Retai naudojama: ₱5, ₱10
|Centrinis bankas
|Filipinų centrinis bankas
|Vartotojai
Filipinai
Filipinai
