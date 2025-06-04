  1. Pradžia
php
PHP - Philippine Peso

Philippine Peso yra Filipinai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Philippine Peso valiutos kursas yra PHP į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra PHP, o valiutos simbolis yra ₱. Žemiau rasite Philippine Peso kursus ir valiutos konverterį.

php
PHPFilipinų Pesas

Philippine Peso statistika

PavadinimasPhilippine Peso
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Sentimo
Smulkesnio vieneto simbolisSentimo
Populiariausia PHP konversijaPHP į USD
Populiariausia PHP diagramaPHP į USD diagrama

Philippine Peso profilis

MonetosDažnai naudojama: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Retai naudojama: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
BanknotaiDažnai naudojama: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Retai naudojama: ₱5, ₱10
Centrinis bankasFilipinų centrinis bankas
Vartotojai
Filipinai

