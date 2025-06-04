LVL - Latvian Lat
Latvian Lat yra Latvija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Latvian Lat valiutos kursas yra LVL į USD kursas. Valiutos kodas Lati yra LVL, o valiutos simbolis yra Ls. Žemiau rasite Latvian Lat kursus ir valiutos konverterį.
Latvijos latas buvo pakeistas euru 2014 m. sausio 1 d. Latas nebepriimamas kaip teisėta mokėjimo priemonė nuo 2014 m. sausio 15 d.
Latvian Lat statistika
|Pavadinimas
|Latvian Lat
|Simbolis
|Ls
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Santims
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Santims
|Populiariausia LVL konversija
|LVL į USD
|Populiariausia LVL diagrama
|LVL į USD diagrama
Latvian Lat profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
|Centrinis bankas
|Latvijos bankas
|Vartotojai
Latvija
Latvija
Kodėl domitės LVL?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17701
|▼
|GBP / EUR
|1.14656
|▲
|USD / JPY
|156.584
|▲
|GBP / USD
|1.34950
|▼
|USD / CHF
|0.789972
|▲
|USD / CAD
|1.36715
|▼
|EUR / JPY
|184.301
|▲
|AUD / USD
|0.670922
|▲