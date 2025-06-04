  1. Pradžia
LVL - Latvian Lat

Latvian Lat yra Latvija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Latvian Lat valiutos kursas yra LVL į USD kursas. Valiutos kodas Lati yra LVL, o valiutos simbolis yra Ls. Žemiau rasite Latvian Lat kursus ir valiutos konverterį.

Latvijos latas buvo pakeistas euru 2014 m. sausio 1 d. Latas nebepriimamas kaip teisėta mokėjimo priemonė nuo 2014 m. sausio 15 d.

Latvian Lat statistika

PavadinimasLatvian Lat
SimbolisLs
Smulkesnis vienetas1/100 = Santims
Smulkesnio vieneto simbolisSantims
Populiariausia LVL konversijaLVL į USD
Populiariausia LVL diagramaLVL į USD diagrama

Latvian Lat profilis

MonetosDažnai naudojama: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
BanknotaiDažnai naudojama: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
Centrinis bankasLatvijos bankas
Vartotojai
Latvija

