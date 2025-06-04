  1. Pradžia
jod
JOD - Jordanian Dinar

Jordanian Dinar yra Jordanija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Jordanian Dinar valiutos kursas yra JOD į USD kursas. Valiutos kodas Dinarai yra JOD, o valiutos simbolis yra JD. Žemiau rasite Jordanian Dinar kursus ir valiutos konverterį.

Jordanian Dinar statistika

PavadinimasJordanian Dinar
SimbolisDinaras
Smulkesnis vienetas1/100 = Kirašas
Smulkesnio vieneto simbolisKirašas
Populiariausia JOD konversijaJOD į USD
Populiariausia JOD diagramaJOD į USD diagrama

Jordanian Dinar profilis

MonetosDažnai naudojama: Kirašas0.5, Kirašas1, Kirašas2.5, Kirašas5, Kirašas10, Kirašas25, Kirašas50, Dinaras1
BanknotaiDažnai naudojama: Dinaras1, Dinaras5, Dinaras10, Dinaras20, Dinaras50
Centrinis bankasJordanijos centrinis bankas
Vartotojai
Jordanija

