JOD - Jordanian Dinar
Jordanian Dinar yra Jordanija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Jordanian Dinar valiutos kursas yra JOD į USD kursas. Valiutos kodas Dinarai yra JOD, o valiutos simbolis yra JD. Žemiau rasite Jordanian Dinar kursus ir valiutos konverterį.
Jordanian Dinar statistika
|Pavadinimas
|Jordanian Dinar
|Simbolis
|Dinaras
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Kirašas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Kirašas
|Populiariausia JOD konversija
|JOD į USD
|Populiariausia JOD diagrama
|JOD į USD diagrama
Jordanian Dinar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Kirašas0.5, Kirašas1, Kirašas2.5, Kirašas5, Kirašas10, Kirašas25, Kirašas50, Dinaras1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Dinaras1, Dinaras5, Dinaras10, Dinaras20, Dinaras50
|Centrinis bankas
|Jordanijos centrinis bankas
|Vartotojai
Jordanija
Jordanija
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17629
|▼
|GBP / EUR
|1.14654
|▲
|USD / JPY
|156.690
|▲
|GBP / USD
|1.34866
|▼
|USD / CHF
|0.790231
|▲
|USD / CAD
|1.36702
|▼
|EUR / JPY
|184.312
|▲
|AUD / USD
|0.670726
|▲