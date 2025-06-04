AZN - Azerbaijan Manat
Azerbaijan Manat yra Azerbaidžanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Azerbaijan Manat valiutos kursas yra AZN į USD kursas. Valiutos kodas Manatai yra AZN, o valiutos simbolis yra ₼. Žemiau rasite Azerbaijan Manat kursus ir valiutos konverterį.
Azerbaijan Manat statistika
|Pavadinimas
|Azerbaijan Manat
|Simbolis
|₼
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Qepik
|Smulkesnio vieneto simbolis
|qr
|Populiariausia AZN konversija
|AZN į USD
|Populiariausia AZN diagrama
|AZN į USD diagrama
Azerbaijan Manat profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
|Centrinis bankas
|Azerbaidžano Respublikos centrinis bankas
|Vartotojai
Azerbaidžanas
Azerbaidžanas
Kodėl domitės AZN?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17650
|▼
|GBP / EUR
|1.14626
|▼
|USD / JPY
|156.620
|▲
|GBP / USD
|1.34858
|▼
|USD / CHF
|0.789999
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.263
|▲
|AUD / USD
|0.670713
|▲