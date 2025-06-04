  1. Pradžia
AZN - Azerbaijan Manat

Azerbaijan Manat yra Azerbaidžanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Azerbaijan Manat valiutos kursas yra AZN į USD kursas. Valiutos kodas Manatai yra AZN, o valiutos simbolis yra ₼. Žemiau rasite Azerbaijan Manat kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

AZNAzerbaidžano manatas

Azerbaijan Manat statistika

PavadinimasAzerbaijan Manat
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Qepik
Smulkesnio vieneto simbolisqr
Populiariausia AZN konversijaAZN į USD
Populiariausia AZN diagramaAZN į USD diagrama

Azerbaijan Manat profilis

MonetosDažnai naudojama: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
BanknotaiDažnai naudojama: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
Centrinis bankasAzerbaidžano Respublikos centrinis bankas
Vartotojai
Azerbaidžanas

Kodėl domitės AZN?

Aš noriu...

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.620
GBP / USD1.34858
USD / CHF0.789999
USD / CAD1.36713
EUR / JPY184.263
AUD / USD0.670713

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%