TVD - Tuvaluan Dollar
Tuvaluan Dollar yra Tuvalu valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Tuvaluan Dollar valiutos kursas yra TVD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra TVD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Tuvaluan Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Tuvaluan Dollar statistika
|Pavadinimas
|Tuvaluan Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|¢
|Populiariausia TVD konversija
|TVD į USD
|Populiariausia TVD diagrama
|TVD į USD diagrama
Tuvaluan Dollar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $5, $10, $20, $50, $100
|Vartotojai
Tuvalu
Tuvalu
Kodėl domitės TVD?
