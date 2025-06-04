  1. Pradžia
TVD - Tuvaluan Dollar

Tuvaluan Dollar yra Tuvalu valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Tuvaluan Dollar valiutos kursas yra TVD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra TVD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Tuvaluan Dollar kursus ir valiutos konverterį.

TVDTuvalu Doleris

Tuvaluan Dollar statistika

PavadinimasTuvaluan Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolis¢
Populiariausia TVD konversijaTVD į USD
Populiariausia TVD diagramaTVD į USD diagrama

Tuvaluan Dollar profilis

MonetosDažnai naudojama: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
BanknotaiDažnai naudojama: $5, $10, $20, $50, $100
Vartotojai
Tuvalu

