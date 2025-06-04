  1. Pradžia
AMD - Armenian Dram

Armenian Dram yra Armėnija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Armenian Dram valiutos kursas yra AMD į USD kursas. Valiutos kodas Dramai yra AMD, o valiutos simbolis yra ֏. Žemiau rasite Armenian Dram kursus ir valiutos konverterį.

Armenian Dram statistika

PavadinimasArmenian Dram
Simbolis֏
Smulkesnis vienetas1/100 = Luma
Smulkesnio vieneto simbolisLuma
Populiariausia AMD konversijaAMD į USD
Populiariausia AMD diagramaAMD į USD diagrama

Armenian Dram profilis

MonetosDažnai naudojama: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
BanknotaiDažnai naudojama: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
Centrinis bankasArmėnijos centrinis bankas
Vartotojai
Armėnija

