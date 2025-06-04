AMD - Armenian Dram
Armenian Dram yra Armėnija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Armenian Dram valiutos kursas yra AMD į USD kursas. Valiutos kodas Dramai yra AMD, o valiutos simbolis yra ֏. Žemiau rasite Armenian Dram kursus ir valiutos konverterį.
Armenian Dram statistika
|Pavadinimas
|Armenian Dram
|Simbolis
|֏
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Luma
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Luma
|Populiariausia AMD konversija
|AMD į USD
|Populiariausia AMD diagrama
|AMD į USD diagrama
Armenian Dram profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
|Banknotai
|Dažnai naudojama: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
|Centrinis bankas
|Armėnijos centrinis bankas
|Vartotojai
Armėnija
Armėnija
Kodėl domitės AMD?
