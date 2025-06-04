PGK - Papua New Guinean Kina
Papua New Guinean Kina yra Papua Naujoji Gvinėja valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Papua New Guinean Kina valiutos kursas yra PGK į USD kursas. Valiutos kodas Kina yra PGK, o valiutos simbolis yra K. Žemiau rasite Papua New Guinean Kina kursus ir valiutos konverterį.
Papua New Guinean Kina statistika
|Pavadinimas
|Papua New Guinean Kina
|Simbolis
|K
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Toea
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Toea
|Populiariausia PGK konversija
|PGK į USD
|Populiariausia PGK diagrama
|PGK į USD diagrama
Papua New Guinean Kina profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: K2, K5, K10, K20, K50, K100
|Centrinis bankas
|Papua Naujosios Gvinėjos bankas
|Vartotojai
Papua Naujoji Gvinėja
Papua Naujoji Gvinėja
Kodėl domitės PGK?
