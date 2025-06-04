  1. Pradžia
PGK - Papua New Guinean Kina

Papua New Guinean Kina yra Papua Naujoji Gvinėja valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Papua New Guinean Kina valiutos kursas yra PGK į USD kursas. Valiutos kodas Kina yra PGK, o valiutos simbolis yra K. Žemiau rasite Papua New Guinean Kina kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

PGKPapua Naujosios Gvinėjos Kina

Papua New Guinean Kina statistika

PavadinimasPapua New Guinean Kina
SimbolisK
Smulkesnis vienetas1/100 = Toea
Smulkesnio vieneto simbolisToea
Populiariausia PGK konversijaPGK į USD
Populiariausia PGK diagramaPGK į USD diagrama

Papua New Guinean Kina profilis

MonetosDažnai naudojama: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
BanknotaiDažnai naudojama: K2, K5, K10, K20, K50, K100
Centrinis bankasPapua Naujosios Gvinėjos bankas
Vartotojai
Papua Naujoji Gvinėja

Kodėl domitės PGK?

Aš noriu...

