  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. XPF

xpf
XPF - CFP Franc

CFP Franc yra Prancūzų Ramiojo vandenyno komercijos (CFP) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias CFP Franc valiutos kursas yra XPF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra XPF, o valiutos simbolis yra ₣. Žemiau rasite CFP Franc kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

xpf
XPFCFP frankas

CFP Franc statistika

PavadinimasCFP Franc
SimbolisFrankas
Smulkesnis vienetas1/100 = Centimas
Smulkesnio vieneto simbolisCentimas
Populiariausia XPF konversijaXPF į USD
Populiariausia XPF diagramaXPF į USD diagrama

CFP Franc profilis

MonetosDažnai naudojama: Frankas1, Frankas2, Frankas5, Frankas10, Frankas20, Frankas50, Frankas100
BanknotaiDažnai naudojama: Frankas500, Frankas1000, Frankas5000, Frankas10000
Centrinis bankasUžjūrio emisijos institutas
Vartotojai
Prancūzų Ramiojo vandenyno komercijos (CFP), Prancūzų Polinezija, Naujoji Kaledonija, Valis ir Futuna

Kodėl domitės XPF?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti XPF el. pašto atnaujinimusGauti XPF kursus savo telefoneGauti XPF valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17742
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.550
GBP / USD1.34956
USD / CHF0.789354
USD / CAD1.36732
EUR / JPY184.325
AUD / USD0.670973

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%