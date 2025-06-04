XPF - CFP Franc
CFP Franc yra Prancūzų Ramiojo vandenyno komercijos (CFP) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias CFP Franc valiutos kursas yra XPF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra XPF, o valiutos simbolis yra ₣. Žemiau rasite CFP Franc kursus ir valiutos konverterį.
CFP Franc statistika
|Pavadinimas
|CFP Franc
|Simbolis
|Frankas
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centimas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centimas
|Populiariausia XPF konversija
|XPF į USD
|Populiariausia XPF diagrama
|XPF į USD diagrama
CFP Franc profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Frankas1, Frankas2, Frankas5, Frankas10, Frankas20, Frankas50, Frankas100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Frankas500, Frankas1000, Frankas5000, Frankas10000
|Centrinis bankas
|Užjūrio emisijos institutas
|Vartotojai
Prancūzų Ramiojo vandenyno komercijos (CFP), Prancūzų Polinezija, Naujoji Kaledonija, Valis ir Futuna
Kodėl domitės XPF?
