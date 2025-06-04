  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. SRD

srd
SRD - Surinamese Dollar

Surinamese Dollar yra Surinamas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Surinamese Dollar valiutos kursas yra SRD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra SRD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Surinamese Dollar kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

srd
SRDSurinamo doleris

Surinamese Dollar statistika

PavadinimasSurinamese Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia SRD konversijaSRD į USD
Populiariausia SRD diagramaSRD į USD diagrama

Surinamese Dollar profilis

Vartotojai
Surinamas

Kodėl domitės SRD?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti SRD el. pašto atnaujinimusGauti SRD kursus savo telefoneGauti SRD valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17730
GBP / EUR1.14752
USD / JPY156.041
GBP / USD1.35098
USD / CHF0.788628
USD / CAD1.36859
EUR / JPY183.707
AUD / USD0.671270

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%