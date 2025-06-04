SRD - Surinamese Dollar
Surinamese Dollar yra Surinamas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Surinamese Dollar valiutos kursas yra SRD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra SRD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Surinamese Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Surinamese Dollar statistika
|Pavadinimas
|Surinamese Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia SRD konversija
|SRD į USD
|Populiariausia SRD diagrama
|SRD į USD diagrama
Surinamese Dollar profilis
|Vartotojai
Surinamas
Surinamas
Kodėl domitės SRD?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17730
|▲
|GBP / EUR
|1.14752
|▲
|USD / JPY
|156.041
|▼
|GBP / USD
|1.35098
|▲
|USD / CHF
|0.788628
|▼
|USD / CAD
|1.36859
|▲
|EUR / JPY
|183.707
|▼
|AUD / USD
|0.671270
|▼