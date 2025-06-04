  1. Pradžia
ALL - Albanian Lek

Albanian Lek yra Albanija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Albanian Lek valiutos kursas yra ALL į USD kursas. Valiutos kodas Leke yra ALL, o valiutos simbolis yra L. Žemiau rasite Albanian Lek kursus ir valiutos konverterį.

ALLAlbanijos lekas

Albanian Lek statistika

PavadinimasAlbanian Lek
SimbolisLek
Smulkesnis vienetas1/100 = Qindarkë
Smulkesnio vieneto simbolisQindarkë
Populiariausia ALL konversijaALL į USD
Populiariausia ALL diagramaALL į USD diagrama

Albanian Lek profilis

MonetosDažnai naudojama: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
BanknotaiDažnai naudojama: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
Centrinis bankasAlbanijos bankas
Vartotojai
Albanija

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17742
GBP / EUR1.14708
USD / JPY156.501
GBP / USD1.35059
USD / CHF0.789045
USD / CAD1.36553
EUR / JPY184.267
AUD / USD0.671476

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%