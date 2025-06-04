ALL - Albanian Lek
Albanian Lek yra Albanija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Albanian Lek valiutos kursas yra ALL į USD kursas. Valiutos kodas Leke yra ALL, o valiutos simbolis yra L. Žemiau rasite Albanian Lek kursus ir valiutos konverterį.
Albanian Lek statistika
|Pavadinimas
|Albanian Lek
|Simbolis
|Lek
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Qindarkë
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Qindarkë
|Populiariausia ALL konversija
|ALL į USD
|Populiariausia ALL diagrama
|ALL į USD diagrama
Albanian Lek profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
|Centrinis bankas
|Albanijos bankas
|Vartotojai
Albanija
Albanija
Kodėl domitės ALL?
