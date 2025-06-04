ZWL - Zimbabwean Dollar
Zimbabwean Dollar yra Zimbabvė valiuta. Valiutos kodas Doleriai yra ZWL, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Zimbabwean Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: Šis Zimbabvės doleris (ZWL) buvo sustabdytas neribotam laikui.
Zimbabwean Dollar statistika
|Pavadinimas
|Zimbabwean Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
Zimbabwean Dollar profilis
|Centrinis bankas
|Zimbabvės rezervų bankas
Kodėl domitės ZWL?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti ZWL el. pašto atnaujinimusGauti ZWL kursus savo telefoneGauti ZWL valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17747
|▼
|GBP / EUR
|1.14621
|▼
|USD / JPY
|156.539
|▲
|GBP / USD
|1.34963
|▼
|USD / CHF
|0.789322
|▲
|USD / CAD
|1.36731
|▼
|EUR / JPY
|184.320
|▲
|AUD / USD
|0.670999
|▲