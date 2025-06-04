  1. Pradžia
ZWL - Zimbabwean Dollar

Zimbabwean Dollar yra Zimbabvė valiuta. Valiutos kodas Doleriai yra ZWL, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Zimbabwean Dollar kursus ir valiutos konverterį.

Pranešimas: Šis Zimbabvės doleris (ZWL) buvo sustabdytas neribotam laikui.

ZWLZimbabvės doleris (pasenęs)

Zimbabwean Dollar statistika

PavadinimasZimbabwean Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas

Zimbabwean Dollar profilis

Centrinis bankasZimbabvės rezervų bankas

