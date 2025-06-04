ERN - Eritrean Nakfa
Eritrean Nakfa yra Eritrėja valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Eritrean Nakfa valiutos kursas yra ERN į USD kursas. Valiutos kodas Nakfas yra ERN, o valiutos simbolis yra Nfk. Žemiau rasite Eritrean Nakfa kursus ir valiutos konverterį.
Eritrean Nakfa statistika
|Pavadinimas
|Eritrean Nakfa
|Simbolis
|Nkf
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|centas
|Populiariausia ERN konversija
|ERN į USD
|Populiariausia ERN diagrama
|ERN į USD diagrama
Eritrean Nakfa profilis
|Centrinis bankas
|Eritrėjos bankas
|Vartotojai
Eritrėja
Eritrėja
Kodėl domitės ERN?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti ERN el. pašto atnaujinimusGauti ERN kursus savo telefoneGauti ERN valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17653
|▼
|GBP / EUR
|1.14633
|▼
|USD / JPY
|156.641
|▲
|GBP / USD
|1.34869
|▼
|USD / CHF
|0.790078
|▲
|USD / CAD
|1.36660
|▼
|EUR / JPY
|184.293
|▲
|AUD / USD
|0.670779
|▲