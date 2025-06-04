  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. ERN

ern
ERN - Eritrean Nakfa

Eritrean Nakfa yra Eritrėja valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Eritrean Nakfa valiutos kursas yra ERN į USD kursas. Valiutos kodas Nakfas yra ERN, o valiutos simbolis yra Nfk. Žemiau rasite Eritrean Nakfa kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

ern
ERNEritrėjos nakfa

Eritrean Nakfa statistika

PavadinimasEritrean Nakfa
SimbolisNkf
Smulkesnis vienetas1/100 = centas
Smulkesnio vieneto simboliscentas
Populiariausia ERN konversijaERN į USD
Populiariausia ERN diagramaERN į USD diagrama

Eritrean Nakfa profilis

Centrinis bankasEritrėjos bankas
Vartotojai
Eritrėja

Kodėl domitės ERN?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti ERN el. pašto atnaujinimusGauti ERN kursus savo telefoneGauti ERN valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17653
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.641
GBP / USD1.34869
USD / CHF0.790078
USD / CAD1.36660
EUR / JPY184.293
AUD / USD0.670779

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%