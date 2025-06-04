LAK - Lao Kip
Lao Kip yra Laosas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Lao Kip valiutos kursas yra LAK į USD kursas. Valiutos kodas Kipsai yra LAK, o valiutos simbolis yra ₭. Žemiau rasite Lao Kip kursus ir valiutos konverterį.
Lao Kip statistika
|Pavadinimas
|Lao Kip
|Simbolis
|₭
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Att
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Att
|Populiariausia LAK konversija
|LAK į USD
|Populiariausia LAK diagrama
|LAK į USD diagrama
Lao Kip profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama:
Retai naudojama: Att10, Att20, Att50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Retai naudojama: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
|Centrinis bankas
|Laoso P.D.R. bankas
|Vartotojai
Laosas
Laosas
Kodėl domitės LAK?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17623
|▼
|GBP / EUR
|1.14645
|▲
|USD / JPY
|156.716
|▲
|GBP / USD
|1.34848
|▼
|USD / CHF
|0.790256
|▲
|USD / CAD
|1.36718
|▼
|EUR / JPY
|184.333
|▲
|AUD / USD
|0.670690
|▲