  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. LAK

lak
LAK - Lao Kip

Lao Kip yra Laosas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Lao Kip valiutos kursas yra LAK į USD kursas. Valiutos kodas Kipsai yra LAK, o valiutos simbolis yra ₭. Žemiau rasite Lao Kip kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

lak
LAKLaoso kipas

Lao Kip statistika

PavadinimasLao Kip
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Att
Smulkesnio vieneto simbolisAtt
Populiariausia LAK konversijaLAK į USD
Populiariausia LAK diagramaLAK į USD diagrama

Lao Kip profilis

MonetosDažnai naudojama:
Retai naudojama: Att10, Att20, Att50
BanknotaiDažnai naudojama: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Retai naudojama: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
Centrinis bankasLaoso P.D.R. bankas
Vartotojai
Laosas

Kodėl domitės LAK?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti LAK el. pašto atnaujinimusGauti LAK kursus savo telefoneGauti LAK valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17623
GBP / EUR1.14645
USD / JPY156.716
GBP / USD1.34848
USD / CHF0.790256
USD / CAD1.36718
EUR / JPY184.333
AUD / USD0.670690

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%