EGP - Egyptian Pound

Egyptian Pound yra Egiptas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Egyptian Pound valiutos kursas yra EGP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra EGP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Egyptian Pound kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

EGPEgipto svaras

Prieš 19-ąjį amžių Egipte buvo naudojamos vietoje kaldintos monetos dėl oficialios valiutos trūkumo šalyje. 1834 m. parlamentinis įstatymas išleido naują valiutą, pagrįstą bimetaline sistema, sudaryta iš aukso ir sidabro. Šis įstatymas buvo įgyvendintas 1836 m., o Egipto svaras pakeitė Egipto piastrą, kuri buvo naudojama nuo tada, kai Egiptas buvo Osmanų imperijos dalis. 1885 m. bimetalinė norma buvo pakeista į vieną aukso normą dėl sidabro vertės svyravimų.

1898 m. buvo įsteigtas Egipto nacionalinis bankas, kuris po metų pradėjo leisti pirmuosius banknotus. Šie banknotai buvo keičiami į auksą iki 1914 m., kai Egipto svaras priėmė fiksuotą keitimo kursą į Britanijos svarą. 1961 m. buvo įsteigtas Egipto centrinis bankas, kuriam buvo pavesta valdyti ir kontroliuoti nacionalinę valiutą. Po metų Egiptas paliko Sterlingo zoną ir pririšo savo vertę prie JAV dolerio iki 1989 m. Šiandien Egipto svaro keitimo kursas svyruoja, tuo pačiu glaudžiai valdoma centrinio banko.

Egyptian Pound statistika

PavadinimasEgyptian Pound
Simbolis£
Smulkesnis vienetas1/100 = Piastras
Smulkesnio vieneto simbolisPt
Populiariausia EGP konversijaEGP į USD
Populiariausia EGP diagramaEGP į USD diagrama

Egyptian Pound profilis

MonetosDažnai naudojama: Pt1, Pt5, Pt10, Pt20, Pt25, Pt50, £1
BanknotaiDažnai naudojama: Pt5, Pt10, Pt25, Pt50, £1, £5, £10, £20, £50, £100, £200
Centrinis bankasEgipto centrinis bankas
Vartotojai
Egiptas, Gazos ruožas

