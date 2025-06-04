  1. Pradžia
IMP - Isle of Man Pound

Isle of Man Pound yra Mano sala valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Isle of Man Pound valiutos kursas yra IMP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra IMP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Isle of Man Pound kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

Isle of Man Pound statistika

PavadinimasIsle of Man Pound
Simbolis£
Smulkesnis vienetas1/100 = Pensai
Smulkesnio vieneto simbolisp
Populiariausia IMP konversijaIMP į USD
Populiariausia IMP diagramaIMP į USD diagrama

Isle of Man Pound profilis

MonetosDažnai naudojama: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
BanknotaiDažnai naudojama: £1, £5, £10, £20, £50
Vartotojai
Mano sala

Kodėl domitės IMP?

Aš noriu...

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17633
GBP / EUR1.14658
USD / JPY156.674
GBP / USD1.34876
USD / CHF0.790198
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.301
AUD / USD0.670772

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%