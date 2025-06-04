IMP - Isle of Man Pound
Isle of Man Pound yra Mano sala valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Isle of Man Pound valiutos kursas yra IMP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra IMP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Isle of Man Pound kursus ir valiutos konverterį.
Isle of Man Pound statistika
|Pavadinimas
|Isle of Man Pound
|Simbolis
|£
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Pensai
|Smulkesnio vieneto simbolis
|p
|Populiariausia IMP konversija
|IMP į USD
|Populiariausia IMP diagrama
|IMP į USD diagrama
Isle of Man Pound profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: £1, £5, £10, £20, £50
|Vartotojai
Mano sala
Mano sala
Kodėl domitės IMP?
