LRD - Liberian Dollar

Liberian Dollar yra Liberija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Liberian Dollar valiutos kursas yra LRD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra LRD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Liberian Dollar kursus ir valiutos konverterį.

LRDLiberijos doleris

Liberian Dollar statistika

PavadinimasLiberian Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolis¢
Populiariausia LRD konversijaLRD į USD
Populiariausia LRD diagramaLRD į USD diagrama

Liberian Dollar profilis

MonetosDažnai naudojama: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
BanknotaiDažnai naudojama: $5, $10, $20, $50, $100
Centrinis bankasLiberijos centrinis bankas
Vartotojai
Liberija

