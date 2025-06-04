LRD - Liberian Dollar
Liberian Dollar yra Liberija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Liberian Dollar valiutos kursas yra LRD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra LRD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Liberian Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Liberian Dollar statistika
|Pavadinimas
|Liberian Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|¢
|Populiariausia LRD konversija
|LRD į USD
|Populiariausia LRD diagrama
|LRD į USD diagrama
Liberian Dollar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $5, $10, $20, $50, $100
|Centrinis bankas
|Liberijos centrinis bankas
|Vartotojai
Liberija
Liberija
Kodėl domitės LRD?
