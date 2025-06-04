  1. Pradžia
VUV - Ni-Vanuatu Vatu

Ni-Vanuatu Vatu yra Vanuatu valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Ni-Vanuatu Vatu valiutos kursas yra VUV į USD kursas. Valiutos kodas Vatu yra VUV, o valiutos simbolis yra VT. Žemiau rasite Ni-Vanuatu Vatu kursus ir valiutos konverterį.

Ni-Vanuatu Vatu statistika

PavadinimasNi-Vanuatu Vatu
SimbolisVT
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia VUV konversijaVUV į USD
Populiariausia VUV diagramaVUV į USD diagrama

Ni-Vanuatu Vatu profilis

MonetosDažnai naudojama: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
BanknotaiDažnai naudojama: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
Centrinis bankasVanuatu centrinis bankas
Vartotojai
Vanuatu

