VUV - Ni-Vanuatu Vatu
Ni-Vanuatu Vatu yra Vanuatu valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Ni-Vanuatu Vatu valiutos kursas yra VUV į USD kursas. Valiutos kodas Vatu yra VUV, o valiutos simbolis yra VT. Žemiau rasite Ni-Vanuatu Vatu kursus ir valiutos konverterį.
Ni-Vanuatu Vatu statistika
|Pavadinimas
|Ni-Vanuatu Vatu
|Simbolis
|VT
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia VUV konversija
|VUV į USD
|Populiariausia VUV diagrama
|VUV į USD diagrama
Ni-Vanuatu Vatu profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
|Banknotai
|Dažnai naudojama: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
|Centrinis bankas
|Vanuatu centrinis bankas
|Vartotojai
Vanuatu
Kodėl domitės VUV?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17734
|▼
|GBP / EUR
|1.14621
|▼
|USD / JPY
|156.569
|▲
|GBP / USD
|1.34948
|▼
|USD / CHF
|0.789534
|▲
|USD / CAD
|1.36732
|▼
|EUR / JPY
|184.336
|▲
|AUD / USD
|0.670877
|▲