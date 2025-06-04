XPD - Palladium Ounce
Palladium Ounce yra Paladijus valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Palladium Ounce valiutos kursas yra XPD į USD kursas. Valiutos kodas Uncijos yra XPD. Žemiau rasite Palladium Ounce kursus ir valiutos konverterį.
Palladium Ounce statistika
|Pavadinimas
|Palladium Ounce
|Simbolis
|Uncija
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia XPD konversija
|XPD į USD
|Populiariausia XPD diagrama
|XPD į USD diagrama
Palladium Ounce profilis
|Vartotojai
Paladijus
Paladijus
Kodėl domitės XPD?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti XPD el. pašto atnaujinimusGauti XPD kursus savo telefoneGauti XPD valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17742
|▼
|GBP / EUR
|1.14620
|▼
|USD / JPY
|156.550
|▲
|GBP / USD
|1.34956
|▼
|USD / CHF
|0.789354
|▲
|USD / CAD
|1.36732
|▼
|EUR / JPY
|184.325
|▲
|AUD / USD
|0.670973
|▲