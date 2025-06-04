  1. Pradžia
xpd
XPD - Palladium Ounce

Palladium Ounce yra Paladijus valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Palladium Ounce valiutos kursas yra XPD į USD kursas. Valiutos kodas Uncijos yra XPD. Žemiau rasite Palladium Ounce kursus ir valiutos konverterį.

xpd
XPDPaladžio uncija

Palladium Ounce statistika

PavadinimasPalladium Ounce
SimbolisUncija
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia XPD konversijaXPD į USD
Populiariausia XPD diagramaXPD į USD diagrama

Palladium Ounce profilis

Vartotojai
Paladijus

Kodėl domitės XPD?

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17742
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.550
GBP / USD1.34956
USD / CHF0.789354
USD / CAD1.36732
EUR / JPY184.325
AUD / USD0.670973

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%