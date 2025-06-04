  1. Pradžia
BWP - Botswana Pula

Botswana Pula yra Botsvana valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Botswana Pula valiutos kursas yra BWP į USD kursas. Valiutos kodas Pule yra BWP, o valiutos simbolis yra P. Žemiau rasite Botswana Pula kursus ir valiutos konverterį.

Botswana Pula statistika

PavadinimasBotswana Pula
SimbolisP
Smulkesnis vienetas1/100 = thebe
Smulkesnio vieneto simbolist
Populiariausia BWP konversijaBWP į USD
Populiariausia BWP diagramaBWP į USD diagrama

Botswana Pula profilis

MonetosDažnai naudojama: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
BanknotaiDažnai naudojama: P10, P20, P50, P100, P200
Centrinis bankasBotsvanos bankas
Vartotojai
Botsvana

Kodėl domitės BWP?

Aš noriu...

