BWP - Botswana Pula
Botswana Pula yra Botsvana valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Botswana Pula valiutos kursas yra BWP į USD kursas. Valiutos kodas Pule yra BWP, o valiutos simbolis yra P. Žemiau rasite Botswana Pula kursus ir valiutos konverterį.
Botswana Pula statistika
|Pavadinimas
|Botswana Pula
|Simbolis
|P
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = thebe
|Smulkesnio vieneto simbolis
|t
|Populiariausia BWP konversija
|BWP į USD
|Populiariausia BWP diagrama
|BWP į USD diagrama
Botswana Pula profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: P10, P20, P50, P100, P200
|Centrinis bankas
|Botsvanos bankas
|Vartotojai
Botsvana
Botsvana
Kodėl domitės BWP?
