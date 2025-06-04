PLN - Polish Zloty
Polish Zloty yra Lenkija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Polish Zloty valiutos kursas yra PLN į USD kursas. Valiutos kodas Zlotych yra PLN, o valiutos simbolis yra zł. Žemiau rasite Polish Zloty kursus ir valiutos konverterį.
Polish Zloty statistika
|Pavadinimas
|Polish Zloty
|Simbolis
|zł
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Grosze/Groszey
|Smulkesnio vieneto simbolis
|gr
|Populiariausia PLN konversija
|PLN į USD
|Populiariausia PLN diagrama
|PLN į USD diagrama
Polish Zloty profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Centrinis bankas
|Lenkijos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Lenkija
Lenkija
Kodėl domitės PLN?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti PLN el. pašto atnaujinimusGauti PLN kursus savo telefoneGauti PLN valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17728
|▼
|GBP / EUR
|1.14643
|▲
|USD / JPY
|156.537
|▲
|GBP / USD
|1.34967
|▼
|USD / CHF
|0.789782
|▲
|USD / CAD
|1.36705
|▼
|EUR / JPY
|184.289
|▲
|AUD / USD
|0.671072
|▲