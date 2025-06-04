  1. Pradžia
PLN - Polish Zloty

Polish Zloty yra Lenkija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Polish Zloty valiutos kursas yra PLN į USD kursas. Valiutos kodas Zlotych yra PLN, o valiutos simbolis yra zł. Žemiau rasite Polish Zloty kursus ir valiutos konverterį.

PLNLenkijos zlotas

Polish Zloty statistika

PavadinimasPolish Zloty
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Grosze/Groszey
Smulkesnio vieneto simbolisgr
Populiariausia PLN konversijaPLN į USD
Populiariausia PLN diagramaPLN į USD diagrama

Polish Zloty profilis

MonetosDažnai naudojama: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
BanknotaiDažnai naudojama: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
Centrinis bankasLenkijos nacionalinis bankas
Vartotojai
Lenkija

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17728
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34967
USD / CHF0.789782
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.671072

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%