KYD - Caymanian Dollar
Caymanian Dollar yra Kaimanų salos valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Caymanian Dollar valiutos kursas yra KYD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra KYD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Caymanian Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Caymanian Dollar statistika
|Pavadinimas
|Caymanian Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia KYD konversija
|KYD į USD
|Populiariausia KYD diagrama
|KYD į USD diagrama
Caymanian Dollar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centas1, Centas5, Centas10, Centas25
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $1, $5, $10, $25, $50, $100
|Centrinis bankas
|Kaimanų salų monetarinė institucija
|Vartotojai
Kaimanų salos
Kaimanų salos
Kodėl domitės KYD?
