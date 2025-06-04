  1. Pradžia
kyd
KYD - Caymanian Dollar

Caymanian Dollar yra Kaimanų salos valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Caymanian Dollar valiutos kursas yra KYD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra KYD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Caymanian Dollar kursus ir valiutos konverterį.

kyd
KYDKaimanų doleris

Caymanian Dollar statistika

PavadinimasCaymanian Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia KYD konversijaKYD į USD
Populiariausia KYD diagramaKYD į USD diagrama

Caymanian Dollar profilis

MonetosDažnai naudojama: Centas1, Centas5, Centas10, Centas25
BanknotaiDažnai naudojama: $1, $5, $10, $25, $50, $100
Centrinis bankasKaimanų salų monetarinė institucija
Vartotojai
Kaimanų salos

