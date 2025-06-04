  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. QAR

qar
QAR - Qatari Riyal

Qatari Riyal yra Kataras valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Qatari Riyal valiutos kursas yra QAR į USD kursas. Valiutos kodas Rialai yra QAR, o valiutos simbolis yra ﷼. Žemiau rasite Qatari Riyal kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

qar
QARKataro rialas

Qatari Riyal statistika

PavadinimasQatari Riyal
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Dirhamas
Smulkesnio vieneto simbolisDirhamas
Populiariausia QAR konversijaQAR į USD
Populiariausia QAR diagramaQAR į USD diagrama

Qatari Riyal profilis

MonetosDažnai naudojama: Dirhamas1, Dirhamas5, Dirhamas10, Dirhamas25, Dirhamas50
BanknotaiDažnai naudojama: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Centrinis bankasKataro centrinis bankas
Vartotojai
Kataras

Kodėl domitės QAR?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti QAR el. pašto atnaujinimusGauti QAR kursus savo telefoneGauti QAR valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17728
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34967
USD / CHF0.789782
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.671072

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%