QAR - Qatari Riyal
Qatari Riyal yra Kataras valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Qatari Riyal valiutos kursas yra QAR į USD kursas. Valiutos kodas Rialai yra QAR, o valiutos simbolis yra ﷼. Žemiau rasite Qatari Riyal kursus ir valiutos konverterį.
Qatari Riyal statistika
|Pavadinimas
|Qatari Riyal
|Simbolis
|﷼
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Dirhamas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Dirhamas
|Populiariausia QAR konversija
|QAR į USD
|Populiariausia QAR diagrama
|QAR į USD diagrama
Qatari Riyal profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Dirhamas1, Dirhamas5, Dirhamas10, Dirhamas25, Dirhamas50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Centrinis bankas
|Kataro centrinis bankas
|Vartotojai
Kataras
Kataras
Kodėl domitės QAR?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17728
|▼
|GBP / EUR
|1.14643
|▲
|USD / JPY
|156.537
|▲
|GBP / USD
|1.34967
|▼
|USD / CHF
|0.789782
|▲
|USD / CAD
|1.36705
|▼
|EUR / JPY
|184.289
|▲
|AUD / USD
|0.671072
|▲