UGX - Ugandan Shilling
Ugandan Shilling yra Uganda valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Ugandan Shilling valiutos kursas yra UGX į USD kursas. Valiutos kodas Šilingai yra UGX, o valiutos simbolis yra USh. Žemiau rasite Ugandan Shilling kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: nuo 2013 m. kovo 30 d. 1987 m. UGX serija nebėra teisėta mokėjimo priemonė. Valiuta bus keičiama bet kuriame komerciniame banke iki 2013 m. gegužės 30 d. ir bet kurioje Ugandos banko filialo iki 2013 m. gruodžio 30 d.
Prieš 1900-uosius, viena iš ankstyviausių valiutų, naudojamų Ugandoje, buvo Indijos rupija. 1906 m. Rytų Afrikos rupija pakeitė Indijos rupiją ir buvo naudojama visoje Ugandoje, Kenijoje ir Tanganykoje. Rytų Afrikos florinas 1920 m. pakeitė rupiją vienodai, tačiau tik po metų Rytų Afrikos valiutų taryba įvedė Rytų Afrikos šilingą; jis buvo susietas su vienu šilingu sterlingų ir buvo vertinamas 2 šilingų už 1 floriną.
1966 m. buvo įsteigtas Ugandos bankas ir buvo įvesta pirmoji Ugandos šilingas. Banknotai ir monetos keitėsi kelis kartus dėl režimo pokyčių. Dėl didelės infliacijos 1987 m. buvo sukurtas naujas šilingas, kurio kursas buvo 100 senųjų šilingų už 1 naują. 2013 m. kovo mėn. 1987 m. UGX serija buvo demonetizuota, o 2013 m. balandžio mėn. mažosios valiutos vienetas buvo pakeistas iš 100 į 0.
Ugandan Shilling statistika
|Pavadinimas
|Ugandan Shilling
|Simbolis
|UGX
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia UGX konversija
|UGX į USD
|Populiariausia UGX diagrama
|UGX į USD diagrama
Ugandan Shilling profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: undefined5, undefined10, undefined50, undefined100, undefined200, undefined500, undefined1000, UGX1, UGX2
|Banknotai
|Dažnai naudojama: UGX1000, UGX2000, UGX5000, UGX10,000, UGX20,000, UGX50,000
|Centrinis bankas
|Ugandos centrinis bankas
|Vartotojai
Uganda
Uganda
Kodėl domitės UGX?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti UGX el. pašto atnaujinimusGauti UGX kursus savo telefoneGauti UGX valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17736
|▼
|GBP / EUR
|1.14620
|▼
|USD / JPY
|156.568
|▲
|GBP / USD
|1.34949
|▼
|USD / CHF
|0.789535
|▲
|USD / CAD
|1.36731
|▼
|EUR / JPY
|184.336
|▲
|AUD / USD
|0.670907
|▲