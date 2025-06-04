  1. Pradžia
NAD - Namibian Dollar

Namibian Dollar yra Namibija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Namibian Dollar valiutos kursas yra NAD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra NAD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Namibian Dollar kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

NADNamibijos doleris

Namibian Dollar statistika

PavadinimasNamibian Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisc
Populiariausia NAD konversijaNAD į USD
Populiariausia NAD diagramaNAD į USD diagrama

Namibian Dollar profilis

MonetosDažnai naudojama: c5, c10, c50, $1, $5
BanknotaiDažnai naudojama: $10, $20, $50, $100, $200
Centrinis bankasNamibijos Bankas
Vartotojai
Namibija

Kodėl domitės NAD?

Aš noriu...

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34967
USD / CHF0.789858
USD / CAD1.36713
EUR / JPY184.324
AUD / USD0.670960

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%