NAD - Namibian Dollar
Namibian Dollar yra Namibija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Namibian Dollar valiutos kursas yra NAD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra NAD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Namibian Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Namibian Dollar statistika
|Pavadinimas
|Namibian Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|c
|Populiariausia NAD konversija
|NAD į USD
|Populiariausia NAD diagrama
|NAD į USD diagrama
Namibian Dollar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: c5, c10, c50, $1, $5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $10, $20, $50, $100, $200
|Centrinis bankas
|Namibijos Bankas
|Vartotojai
Namibija
Namibija
Kodėl domitės NAD?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti NAD el. pašto atnaujinimusGauti NAD kursus savo telefoneGauti NAD valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17723
|▼
|GBP / EUR
|1.14648
|▲
|USD / JPY
|156.575
|▲
|GBP / USD
|1.34967
|▼
|USD / CHF
|0.789858
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.324
|▲
|AUD / USD
|0.670960
|▲