ARS - Argentine Peso
Argentine Peso yra Argentina valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Argentine Peso valiutos kursas yra ARS į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra ARS, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Argentine Peso kursus ir valiutos konverterį.
Argentine Peso statistika
|Pavadinimas
|Argentine Peso
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centavas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centavas
|Populiariausia ARS konversija
|ARS į USD
|Populiariausia ARS diagrama
|ARS į USD diagrama
Argentine Peso profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centavas5, Centavas10, Centavas25, Centavas50, $1, $2
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrinis bankas
|Argentinos centrinis bankas
|Vartotojai
Argentina, Falklandų salos
Kodėl domitės ARS?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17650
|▼
|GBP / EUR
|1.14626
|▼
|USD / JPY
|156.620
|▲
|GBP / USD
|1.34858
|▼
|USD / CHF
|0.789999
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.263
|▲
|AUD / USD
|0.670713
|▲