  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. ARS

ars
ARS - Argentine Peso

Argentine Peso yra Argentina valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Argentine Peso valiutos kursas yra ARS į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra ARS, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Argentine Peso kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

ars
ARSArgentinos pesas

Argentine Peso statistika

PavadinimasArgentine Peso
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centavas
Smulkesnio vieneto simbolisCentavas
Populiariausia ARS konversijaARS į USD
Populiariausia ARS diagramaARS į USD diagrama

Argentine Peso profilis

MonetosDažnai naudojama: Centavas5, Centavas10, Centavas25, Centavas50, $1, $2
BanknotaiDažnai naudojama: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrinis bankasArgentinos centrinis bankas
Vartotojai
Argentina, Falklandų salos

Kodėl domitės ARS?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti ARS el. pašto atnaujinimusGauti ARS kursus savo telefoneGauti ARS valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.620
GBP / USD1.34858
USD / CHF0.789999
USD / CAD1.36713
EUR / JPY184.263
AUD / USD0.670713

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%