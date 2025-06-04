GHS - Ghanaian Cedi
Ghanaian Cedi yra Gana valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Ghanaian Cedi valiutos kursas yra GHS į USD kursas. Valiutos kodas Cedis yra GHS, o valiutos simbolis yra GH₵. Žemiau rasite Ghanaian Cedi kursus ir valiutos konverterį.
Ghanaian Cedi statistika
|Pavadinimas
|Ghanaian Cedi
|Simbolis
|GH¢
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Ganos Pesewa
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Gp
|Populiariausia GHS konversija
|GHS į USD
|Populiariausia GHS diagrama
|GHS į USD diagrama
Ghanaian Cedi profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
|Centrinis bankas
|Ganos bankas
|Vartotojai
Gana
Gana
Kodėl domitės GHS?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17646
|▼
|GBP / EUR
|1.14667
|▲
|USD / JPY
|156.650
|▲
|GBP / USD
|1.34902
|▼
|USD / CHF
|0.790088
|▲
|USD / CAD
|1.36686
|▼
|EUR / JPY
|184.293
|▲
|AUD / USD
|0.670829
|▲