GHS - Ghanaian Cedi

Ghanaian Cedi yra Gana valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Ghanaian Cedi valiutos kursas yra GHS į USD kursas. Valiutos kodas Cedis yra GHS, o valiutos simbolis yra GH₵. Žemiau rasite Ghanaian Cedi kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

Ghanaian Cedi statistika

PavadinimasGhanaian Cedi
SimbolisGH¢
Smulkesnis vienetas1/100 = Ganos Pesewa
Smulkesnio vieneto simbolisGp
Populiariausia GHS konversijaGHS į USD
Populiariausia GHS diagramaGHS į USD diagrama

Ghanaian Cedi profilis

MonetosDažnai naudojama: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
BanknotaiDažnai naudojama: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
Centrinis bankasGanos bankas
Vartotojai
Gana

