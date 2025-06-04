SOS - Somali Shilling
Somali Shilling yra Somalis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Somali Shilling valiutos kursas yra SOS į USD kursas. Valiutos kodas Šilingai yra SOS, o valiutos simbolis yra S. Žemiau rasite Somali Shilling kursus ir valiutos konverterį.
Somali Shilling statistika
|Pavadinimas
|Somali Shilling
|Simbolis
|S
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Sentas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Sentas
|Populiariausia SOS konversija
|SOS į USD
|Populiariausia SOS diagrama
|SOS į USD diagrama
Somali Shilling profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Sentas1, Sentas5, Sentas10, Sentas50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: S5, S10, S20, S50, S100
|Centrinis bankas
|Somalijos centrinis bankas
|Vartotojai
Somalis
Somalis
Kodėl domitės SOS?
