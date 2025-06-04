  1. Pradžia
SOS - Somali Shilling

Somali Shilling yra Somalis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Somali Shilling valiutos kursas yra SOS į USD kursas. Valiutos kodas Šilingai yra SOS, o valiutos simbolis yra S. Žemiau rasite Somali Shilling kursus ir valiutos konverterį.

Somali Shilling statistika

PavadinimasSomali Shilling
SimbolisS
Smulkesnis vienetas1/100 = Sentas
Smulkesnio vieneto simbolisSentas
Populiariausia SOS konversijaSOS į USD
Populiariausia SOS diagramaSOS į USD diagrama

Somali Shilling profilis

MonetosDažnai naudojama: Sentas1, Sentas5, Sentas10, Sentas50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
BanknotaiDažnai naudojama: S5, S10, S20, S50, S100
Centrinis bankasSomalijos centrinis bankas
Vartotojai
Somalis

