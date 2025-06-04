XAG - Silver Ounce
Silver Ounce yra Sidabras valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Silver Ounce valiutos kursas yra XAG į USD kursas. Valiutos kodas Uncijos yra XAG. Žemiau rasite Silver Ounce kursus ir valiutos konverterį.
Silver Ounce statistika
|Pavadinimas
|Silver Ounce
|Simbolis
|Uncija
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia XAG konversija
|XAG į USD
|Populiariausia XAG diagrama
|XAG į USD diagrama
Silver Ounce profilis
|Vartotojai
Sidabras
Sidabras
Kodėl domitės XAG?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17734
|▼
|GBP / EUR
|1.14621
|▼
|USD / JPY
|156.569
|▲
|GBP / USD
|1.34948
|▼
|USD / CHF
|0.789534
|▲
|USD / CAD
|1.36732
|▼
|EUR / JPY
|184.336
|▲
|AUD / USD
|0.670877
|▲