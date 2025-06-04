  1. Pradžia
XAG - Silver Ounce

Silver Ounce yra Sidabras valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Silver Ounce valiutos kursas yra XAG į USD kursas. Valiutos kodas Uncijos yra XAG. Žemiau rasite Silver Ounce kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

XAGSidabro uncija

Silver Ounce statistika

PavadinimasSilver Ounce
SimbolisUncija
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia XAG konversijaXAG į USD
Populiariausia XAG diagramaXAG į USD diagrama

Silver Ounce profilis

Vartotojai
Sidabras

Kodėl domitės XAG?

