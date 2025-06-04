AOA - Angolan Kwanza
Angolan Kwanza yra Angola valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Angolan Kwanza valiutos kursas yra AOA į USD kursas. Valiutos kodas Kvanos yra AOA, o valiutos simbolis yra Kz. Žemiau rasite Angolan Kwanza kursus ir valiutos konverterį.
Angolan Kwanza statistika
|Pavadinimas
|Angolan Kwanza
|Simbolis
|Kz
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = cêntimo
|Smulkesnio vieneto simbolis
|cêntimo
|Populiariausia AOA konversija
|AOA į USD
|Populiariausia AOA diagrama
|AOA į USD diagrama
Angolan Kwanza profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
|Centrinis bankas
|Nacionalinis Angolos bankas
|Vartotojai
Angola
Angola
Kodėl domitės AOA?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti AOA el. pašto atnaujinimusGauti AOA kursus savo telefoneGauti AOA valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17650
|▼
|GBP / EUR
|1.14626
|▼
|USD / JPY
|156.620
|▲
|GBP / USD
|1.34858
|▼
|USD / CHF
|0.789999
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.263
|▲
|AUD / USD
|0.670713
|▲