AOA - Angolan Kwanza

Angolan Kwanza yra Angola valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Angolan Kwanza valiutos kursas yra AOA į USD kursas. Valiutos kodas Kvanos yra AOA, o valiutos simbolis yra Kz. Žemiau rasite Angolan Kwanza kursus ir valiutos konverterį.

Angolan Kwanza statistika

PavadinimasAngolan Kwanza
SimbolisKz
Smulkesnis vienetas1/100 = cêntimo
Smulkesnio vieneto simboliscêntimo
Populiariausia AOA konversijaAOA į USD
Populiariausia AOA diagramaAOA į USD diagrama

Angolan Kwanza profilis

MonetosDažnai naudojama: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
BanknotaiDažnai naudojama: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
Centrinis bankasNacionalinis Angolos bankas
Vartotojai
Angola

Kodėl domitės AOA?

Aš noriu...

