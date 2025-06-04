  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. LTL

ltl
LTL - Lithuanian Litas

Lithuanian Litas yra Lietuva valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Lithuanian Litas valiutos kursas yra LTL į USD kursas. Valiutos kodas Litai yra LTL, o valiutos simbolis yra Lt. Žemiau rasite Lithuanian Litas kursus ir valiutos konverterį.

Lietuvos litas buvo pakeistas euru 2015 m. sausio 1 d.

Pasirinkite valiutą

ltl
LTLLietuvos litas

Lithuanian Litas statistika

PavadinimasLithuanian Litas
SimbolisLt
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisct
Populiariausia LTL konversijaLTL į USD
Populiariausia LTL diagramaLTL į USD diagrama

Lithuanian Litas profilis

MonetosDažnai naudojama: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
BanknotaiDažnai naudojama: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
Centrinis bankasLietuvos bankas
Vartotojai
Lietuva

Kodėl domitės LTL?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti LTL el. pašto atnaujinimusGauti LTL kursus savo telefoneGauti LTL valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17701
GBP / EUR1.14656
USD / JPY156.584
GBP / USD1.34950
USD / CHF0.789972
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.301
AUD / USD0.670922

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%