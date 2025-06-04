LTL - Lithuanian Litas
Lithuanian Litas yra Lietuva valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Lithuanian Litas valiutos kursas yra LTL į USD kursas. Valiutos kodas Litai yra LTL, o valiutos simbolis yra Lt. Žemiau rasite Lithuanian Litas kursus ir valiutos konverterį.
Lietuvos litas buvo pakeistas euru 2015 m. sausio 1 d.
Lithuanian Litas statistika
|Pavadinimas
|Lithuanian Litas
|Simbolis
|Lt
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|ct
|Populiariausia LTL konversija
|LTL į USD
|Populiariausia LTL diagrama
|LTL į USD diagrama
Lithuanian Litas profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
|Centrinis bankas
|Lietuvos bankas
|Vartotojai
Lietuva
Lietuva
Kodėl domitės LTL?
