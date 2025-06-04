LINK - Chainlink
Valiutos kodas Chainlink yra LINK. Žemiau rasite Chainlink kursus ir valiutos konverterį. Taip pat galite prenumeruoti mūsų valiutų naujienlaiškius su kasdieniais kursais ir analize, skaityti Xe valiutų tinklaraštį arba pasiimti LINK kursus su savimi naudodami mūsų Xe valiutų programas ir svetainę.
Chainlink informacija
Chainlink žymiai plečia išmaniųjų sutarčių galimybes, leisdamas pasiekti realaus pasaulio duomenis ir užblokuotą skaičiavimą, išlaikant saugumo ir patikimumo garantijas, būdingas blokų grandinės technologijai.
Rizikos naudojant Chainlink
Kriptovaliutos yra susijusios su dideliu rizikos lygiu, nes jos yra nepastovios, nepatikrintos laiku ir šiuo metu nėra reguliuojamos ar įstatymų. Buvo incidentų, kai internetiniai kriptovaliutų piniginės buvo pažeistos įsilaužėlių, dėl ko įvyko didelio masto vagystės.
Chainlink istorija
Chainlink buvo sukurtas 2017 m. Sergey Nazarov ir Steve Ellis, kurie kartu su Kornelio universiteto profesoriumi Ari Juels parašė baltąją knygą, pristatančią Chainlink protokolą ir tinklą. Chainlink veikia kaip "tiltas" tarp blokų grandinės ir užblokuotų aplinkų. Tinklas, kuris aptarnauja išmaniąsias sutartis, oficialiai buvo paleistas 2019 m.
