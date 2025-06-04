LTC - Litecoin
Valiutos kodas Litecoin yra LTC, o valiutos simbolis yra Ł. Žemiau rasite Litecoin kursus ir valiutos konverterį. Taip pat galite prenumeruoti mūsų valiutų naujienlaiškius su kasdieniais kursais ir analize, skaityti Xe valiutų tinklaraštį arba pasiimti LTC kursus su savimi naudodami mūsų Xe valiutų programas ir svetainę.
Litecoin informacija
Litecoin yra peer-to-peer internetinė valiuta, leidžianti momentinius, beveik nemokamus mokėjimus bet kam pasaulyje. Litecoin yra atviro kodo, pasaulinis mokėjimų tinklas, visiškai decentralizuotas be jokių centrinių institucijų. Matematikos užtikrina tinklo saugumą ir suteikia asmenims galimybę kontroliuoti savo finansus. Litecoin pasižymi greitesniais sandorių patvirtinimo laikais ir geresne saugojimo efektyvumu nei pirmaujanti matematikos pagrindu sukurta valiuta. Turėdamas didelę pramonės paramą, prekybos apimtį ir likvidumą, Litecoin yra patvirtintas prekybos priemonė, papildanti Bitcoin.
Rizikos naudojant Litecoin
Kriptovaliutos yra susijusios su dideliu rizikos lygiu, nes jos yra nepastovios, nepatikrintos laiku ir šiuo metu nėra reguliuojamos ar įstatymų. Buvo incidentų, kai internetiniai kriptovaliutų piniginės buvo pažeistos įsilaužėlių, dėl ko įvyko didelio masto vagystės.
Litecoin istorija
2011 m. Bitcoin kasybą daugiausia atliko GPU. Tai sukėlė nerimą kai kuriems vartotojams, kad kasyba dabar turi didelę įėjimo barjerą, o CPU ištekliai tampa pasenę ir beverti kasybai. Naudodami Bitcoin kodą, buvo sukurta nauja alternatyvi valiuta, pavadinta Tenebrix (TBX). Tenebrix pakeitė SHA-256 raundus Bitcoin kasybos algoritme su scrypt funkcija, kuri buvo specialiai sukurta 2009 m. būti brangiai pagreitinta naudojant FPGA ar ASIC lustus. Tai leido Tenebrix būti "GPU atspariu" ir pasinaudoti prieinamais CPU ištekliais iš Bitcoin kasytojų. Tenebrix pats buvo ankstesnio kriptovaliutos projekto, kuris pakeitė Bitcoin išleidimo grafiką su nuolatiniu blokų apdovanojimu (taip sukuriant neribotą pinigų pasiūlą), įpėdinis. Tačiau kūrėjai įtraukė nuostatą į kodą, leidžiančią jiems pasisavinti 7,7 milijono TBX be jokios kainos, kas buvo kritikuojama vartotojų. Norėdamas tai išspręsti, Charlie Lee, Google darbuotojas, kuris vėliau tapo inžinerijos direktoriumi Coinbase, sukūrė alternatyvią Tenebrix versiją, pavadintą Fairbrix (FBX). Litecoin paveldi scrypt kasybos algoritmą iš Fairbrix, tačiau grįžta prie riboto Bitcoin pinigų pasiūlos, su kitais pakeitimais. Lee išleido Litecoin per atvirojo kodo klientą GitHub 2011 m. spalio 7 d. Litecoin tinklas pradėjo veikti 2011 m. spalio 13 d.
Susiję nuorodos
Daugiau informacijos rasite žemiau pateiktose nuorodose.
Litecoin statistika
|Pavadinimas
|Litecoin
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = N/A
|Smulkesnio vieneto simbolis
|N/A
Kodėl domitės LTC?
Aš noriu...Gauti LTC valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17701
|▼
|GBP / EUR
|1.14656
|▲
|USD / JPY
|156.584
|▲
|GBP / USD
|1.34950
|▼
|USD / CHF
|0.789972
|▲
|USD / CAD
|1.36715
|▼
|EUR / JPY
|184.301
|▲
|AUD / USD
|0.670922
|▲