  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. GEL

gel
GEL - Georgian Lari

Georgian Lari yra Džordžija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Georgian Lari valiutos kursas yra GEL į USD kursas. Valiutos kodas Laris yra GEL, o valiutos simbolis yra ₾. Žemiau rasite Georgian Lari kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

gel
GELGruziniškas laris

Georgian Lari statistika

PavadinimasGeorgian Lari
SimbolisLaris
Smulkesnis vienetas1/100 = Tetri
Smulkesnio vieneto simbolisTetri
Populiariausia GEL konversijaGEL į USD
Populiariausia GEL diagramaGEL į USD diagrama

Georgian Lari profilis

MonetosDažnai naudojama: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Laris1, Laris2
BanknotaiDažnai naudojama: Laris1, Laris2, Laris5, Laris10, Laris20, Laris50, Laris100, Laris200
Centrinis bankasDžordžijos nacionalinis bankas
Vartotojai
Džordžija

Kodėl domitės GEL?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti GEL el. pašto atnaujinimusGauti GEL kursus savo telefoneGauti GEL valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17657
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.639
GBP / USD1.34874
USD / CHF0.790043
USD / CAD1.36657
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670813

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%