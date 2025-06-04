GEL - Georgian Lari
Georgian Lari yra Džordžija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Georgian Lari valiutos kursas yra GEL į USD kursas. Valiutos kodas Laris yra GEL, o valiutos simbolis yra ₾. Žemiau rasite Georgian Lari kursus ir valiutos konverterį.
Georgian Lari statistika
|Pavadinimas
|Georgian Lari
|Simbolis
|Laris
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Tetri
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Tetri
|Populiariausia GEL konversija
|GEL į USD
|Populiariausia GEL diagrama
|GEL į USD diagrama
Georgian Lari profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Laris1, Laris2
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Laris1, Laris2, Laris5, Laris10, Laris20, Laris50, Laris100, Laris200
|Centrinis bankas
|Džordžijos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Džordžija
Džordžija
Kodėl domitės GEL?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti GEL el. pašto atnaujinimusGauti GEL kursus savo telefoneGauti GEL valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17657
|▼
|GBP / EUR
|1.14633
|▼
|USD / JPY
|156.639
|▲
|GBP / USD
|1.34874
|▼
|USD / CHF
|0.790043
|▲
|USD / CAD
|1.36657
|▼
|EUR / JPY
|184.297
|▲
|AUD / USD
|0.670813
|▲