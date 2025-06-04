YER - Yemeni Rial
Yemeni Rial yra Jemenas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Yemeni Rial valiutos kursas yra YER į USD kursas. Valiutos kodas Rialai yra YER, o valiutos simbolis yra ﷼. Žemiau rasite Yemeni Rial kursus ir valiutos konverterį.
Yemeni Rial statistika
|Pavadinimas
|Yemeni Rial
|Simbolis
|﷼
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Fils
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Fils
|Populiariausia YER konversija
|YER į USD
|Populiariausia YER diagrama
|YER į USD diagrama
Yemeni Rial profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Centrinis bankas
|Jemeno centrinis bankas
|Vartotojai
Jemenas
Jemenas
Kodėl domitės YER?
