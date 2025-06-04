  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. YER

yer
YER - Yemeni Rial

Yemeni Rial yra Jemenas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Yemeni Rial valiutos kursas yra YER į USD kursas. Valiutos kodas Rialai yra YER, o valiutos simbolis yra ﷼. Žemiau rasite Yemeni Rial kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

yer
YERJemeno rialas

Yemeni Rial statistika

PavadinimasYemeni Rial
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Fils
Smulkesnio vieneto simbolisFils
Populiariausia YER konversijaYER į USD
Populiariausia YER diagramaYER į USD diagrama

Yemeni Rial profilis

BanknotaiDažnai naudojama: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
Centrinis bankasJemeno centrinis bankas
Vartotojai
Jemenas

Kodėl domitės YER?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti YER el. pašto atnaujinimusGauti YER kursus savo telefoneGauti YER valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17743
GBP / EUR1.14621
USD / JPY156.552
GBP / USD1.34958
USD / CHF0.789382
USD / CAD1.36731
EUR / JPY184.329
AUD / USD0.670992

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%