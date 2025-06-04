  1. Pradžia
CLP - Chilean Peso

Chilean Peso yra Čilė valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Chilean Peso valiutos kursas yra CLP į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra CLP, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Chilean Peso kursus ir valiutos konverterį.

Chilean Peso statistika

PavadinimasChilean Peso
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centavas
Smulkesnio vieneto simbolisCentavas
Populiariausia CLP konversijaCLP į USD
Populiariausia CLP diagramaCLP į USD diagrama

Chilean Peso profilis

MonetosDažnai naudojama: $1, $5, $10, $50, $100, $500
BanknotaiDažnai naudojama: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
Centrinis bankasČilės centrinis bankas
Vartotojai
Čilė

Kodėl domitės CLP?

Aš noriu...

