CLP - Chilean Peso
Chilean Peso yra Čilė valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Chilean Peso valiutos kursas yra CLP į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra CLP, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Chilean Peso kursus ir valiutos konverterį.
Chilean Peso statistika
|Pavadinimas
|Chilean Peso
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centavas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centavas
|Populiariausia CLP konversija
|CLP į USD
|Populiariausia CLP diagrama
|CLP į USD diagrama
Chilean Peso profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: $1, $5, $10, $50, $100, $500
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
|Centrinis bankas
|Čilės centrinis bankas
|Vartotojai
Čilė
Čilė
Kodėl domitės CLP?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17640
|▼
|GBP / EUR
|1.14634
|▼
|USD / JPY
|156.642
|▲
|GBP / USD
|1.34856
|▼
|USD / CHF
|0.790022
|▲
|USD / CAD
|1.36707
|▼
|EUR / JPY
|184.274
|▲
|AUD / USD
|0.670766
|▲